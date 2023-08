Grootste wereldwijde netwerk van gekaapte computersystemen onschadelijk gemaakt

Het wordt de grootste operatie ooit genoemd die is uitgevoerd onder leiding van de autoriteiten in de Verenigde Staten. ook Nederland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Roemenië en Litouwen werkten mee aan de actie die in de nacht van vrijdag op zaterdag werd voltooid.

,,Er zijn het afgelopen jaar wereldwijd 700.000 geïnfecteerde computers geïdentificeerd. Een voorzichtige schatting laat zien dat het botnet via ransomware voor honderden miljoenen schade heeft toegebracht aan bedrijven en overheidsinstellingen over de hele wereld”, aldus het Landelijk Parket.

Besmet

Botnets zijn apparaten die door cybercriminelen zijn samengevoegd tot een soort ‘zombie-leger’, dat weer gebruikt kan worden in cyberaanvallen. Computersystemen werden in dit geval aangevallen met spam. In e-mails bevonden zich geïnfecteerde bijlagen of links. Als iets werd gedownload of ergens op werd geklikt, dan werd het betreffende computersysteem besmet met bijvoorbeeld een virus of ransomware. Ook werd het computersysteem daarmee onderdeel van het netwerk van gekaapte computersystemen, dat op afstand kon worden beheerd door hackers. De slachtoffers hadden al die tijd niks in de gaten.

De FBI in Los Angeles is er vrijdagnacht in geslaagd de controle over het wereldwijde Qakbot over te nemen en het botnet te deactiveren. Het Qakbot-verkeer werd daarna omgeleid naar servers die in beheer waren bij de FBI. Op geïnfecteerde computersystemen is vervolgens met een update de schadelijke Qakbot-malware verwijderd.

In Nederland leidde de actie in verschillende datacentra tot de inbeslagneming van 22 servers, die waren verbonden aan Qakbot. Ook in Frankrijk (zes) en Duitsland (acht) zijn computerservers offline gehaald.

Volgens de Amerikanen zou met Qakbot vooral ransomware-aanvallen en financiële fraude zijn gepleegd. Persbureau Reuters meldt dat veiligheidsexperts menen dat het initiatief tot Qakbot vanuit Rusland afkomstig is.