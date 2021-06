Grote internationale mediawebsites als CNN en The Guardian uur lang plat door storing

Veel grote internationale mediawebsites, zoals The New York Times en CNN lagen plat door een storing. Inmiddels zijn de webpagina's weer grotendeels bereikbaar. Wel kunnen ze nog wat aan de trage kant zijn.

Websites die problemen ondervonden, zijn onder meer CNN, The Guardian, Amazon, Reddit, Spotify en The New York Times. Sommige websites waren volledig onbeschikbaar, terwijl andere problemen hadden met het laden van items zoals lettertypen of afbeeldingen. Niet alleen Engelstalige websites lagen eruit. Ook het Franse Le Monde en Israëlische Haaretz ondervonden problemen.

503-errorcode

Het probleem lijkt veroorzaakt te zijn door een groot CDN-probleem. Een Content Delivery Network (CDN) is een netwerk van servers verspreid over verschillende datacenters in de wereld. Hierdoor kunnen websites hun inhoud sneller aanbieden. Wanneer gebruikers naar de websites gingen, kregen zij een 503-errorcode te zien.

De Amerikaanse aanbieder van CDN-netwerken, Fastly, zei al snel te kampen met een storing. Het bedrijf onderzocht wat daarvan de oorzaak is. De storing is inmiddels opgelost. Fastly schrijft op hun website dat het probleem is gevonden en de oplossing is doorgevoerd.

Zeldzame storing

Maar een kleine hoeveelheid CDN-netwerken is in staat om de websites van grote sites bij te houden. Storingen zijn over het algemeen zeldzaam, maar als ze zich voordoen, hebben ze verstrekkende gevolgen.

