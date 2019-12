Grote telecomproviders krijgen miljoenenboetes voor onduidelijke websites

,,Consumenten moeten daar juiste en volledige informatie vinden over het aanbod. Dan kunnen consumenten goed vergelijken en kiezen wat voor hen het beste abonnement is’’, meldt de toezichthouder. De beboete bedrijven voldoen volgens ACM niet aan die verplichting en krijgen respectievelijk 3,4 miljoen (KPN), 2,7 miljoen (Tele2), 3,9 miljoen (T-Mobile) en 3,1 miljoen euro (Vodafone) opgelegd. ,,De website is een belangrijk kanaal waarmee telecomaanbieders communiceren met consumenten. Daarom is het zo belangrijk dat daar juist en volledig wordt geïnformeerd over het aanbod’’, zegt ACM-bestuurslid Cateautje Hijmans van den Bergh. ,,Zodat zij een goed besluit kunnen nemen en met vertrouwen online hun aankopen kunnen doen. Onjuiste of onvolledige informatie kan bovendien leiden tot oneerlijke concurrentie.”

Duidelijke informatie

Via haar consumentenloket ConsuWijzer ontving de ACM meldingen over onverwachte kosten en hoge rekeningen via de telecomaanbieders. Uit eerder onderzoek bleek al dat consumenten duidelijke informatie in de telecomsector ‘erg belangrijk’ vinden. De prijs en kenmerken van het abonnement zijn daarbij de belangrijkste factoren. Consumenten baseren daar hun aankoop op, aldus ACM.



De onduidelijkheid gaat onder meer om het niet duidelijk vermelden van eenmalige kosten bij afsluiten van een abonnement, melden dat databundels ‘onbeperkt’ terwijl dat binnen de EU niet zo was, melden dat bel- en sms-bundels ‘onbeperkt’ waren terwijl er een maximum van 3000 belminuten/sms gold, en het aanbieden van een abonnement in combinatie met een toestel terwijl die prijs alleen voor reeds bestaande klanten van Ziggo gold.



Hiervoor gelden binnen de wet algemene regels, waarvoor ACM een document met uitgangspunten voor de telecomsector heeft opgesteld. De regels zijn met de vier aanbieders besproken en ACM kondigde aan de websites te zullen controleren. Ook hierna gingen de bedrijven in de fout. De boetes zijn gerelateerd aan de omzet van de bedrijven, waardoor de boetes hoger uitvallen dan in voorgaande gevallen (voor 2016).