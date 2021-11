Hacker kon bij data 25 miljoen passagiers: tonnen boete voor slecht beveiligd Transavia

KPN, Vodafone en T-Mobile halen alle dure smartpho­nes uit winkels

KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile hebben alle waardevolle smartphones uit hun Nederlandse winkels gehaald. Dat deden ze naar aanleiding van de reeks overvallen in Amsterdam en omgeving in de afgelopen weken. Onlangs namen de telecombedrijven deze maatregel al in winkels waarvoor een hoog risico zou gelden. Maar gezien de aanhoudende dreiging en de verschuiving van het overvalrisico naar andere telefoonwinkels wordt er nu overal ingegrepen.

1 november