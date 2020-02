Hackers konden in WhatsApp breken: zo voorkom je dat

Cyberexperts hebben onlangs een veiligheidslek in berichtenapp WhatsApp ontdekt dat hackers in staat stelt je volledige account over te nemen en zelfs berichten in jouw naam te versturen. Bovendien konden foto’s, video’s of andere bestanden bekeken en verspreid worden. Wie WhatsApp op zijn iPhone heeft staan, kan die het best updaten naar de nieuwste versie.