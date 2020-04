HBO Max begint vanaf 27 mei in VS, lanceringsdatum Nederland nog onbekend

Is dit het design van de nieuwe iPhone 12?

10:53 Op het internet zijn beelden opgedoken van de vermeende iPhone 12 Pro Max. Het gaat om renders (weergaven) en een video die gebaseerd zijn op gelekte tekeningen van het toestel. Er is een nieuwe camera-setup te zien en een scherm met smallere randen. Ook is de kleinere notch (de scherminkeping) in een gedetailleerde tekening te zien.