‘Held’ die gigantische cyberaanval stopte krijgt geen cel voor maken malware

Hutchins kreeg in 2017 een heldenstatus doordat hij een manier vond om de verspreiding van WannaCry te vertragen. Die gijzelsoftware had honderdduizenden computers besmet in zo’n 150 landen. Dat leidde tot verstoringen in fabrieken, ziekenhuizen, winkels en scholen.



De FBI arresteerde hem later dat jaar in Las Vegas, waar hij een conferentie had bijgewoond. Hij werd ervan verdacht in 2014 een schadelijk en illegaal computerprogramma, zogeheten malware, te hebben ontwikkeld. Het zogenoemde Kronosvirus-programma kon worden gebruikt om bankgegevens te stelen. Hutchins bekende dat te hebben gedaan.



,,Ik heb spijt van deze acties en neem volledige verantwoordelijkheid voor mijn fouten”, sprak hij in een verklaring. ,,Sindsdien ben ik volwassen geworden en heb ik dezelfde vaardigheden die ik vele jaren geleden misbruikte, leren gebruiken voor constructieve doelen. Ik zal mij blijven inzetten om mensen veilig te houden voor cyberaanvallen.”