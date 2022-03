Het van oorsprong Russische Telegram is populair in Oekraïne, maar is het wel veilig?

Berichtenapp Telegram groeide de afgelopen jaren hard vanwege zorgen over het privacybeleid van WhatsApp. Maar hoe veilig is deze van oorsprong Russische app eigenlijk, en wat zijn de gevolgen voor Telegram nu Rusland in oorlog is met Oekraïne?

Telegram wordt steeds populairder in West-Europa, maar wordt vooral in het oosten bijzonder veel gebruikt. Het lijkt een beetje op WhatsApp, maar biedt naast ‘gewone’ chats ook zogenoemde kanalen.

Via zo’n kanaal kan iemand informatie zenden naar iedereen die het kanaal volgt. Telegram-kanalen worden veel gebruikt om informatie over de Oekraïne-oorlog te verspreiden, in zowel Rusland als Oekraïne zelf. Veel van de filmpjes van de Oekraïense president Volodimir Zelenski worden bijvoorbeeld via Telegram verspreid, voordat ze elders viraal gaan. Tegelijk blijkt Telegram ook een bron van veel desinformatie.

Veiligheid app

,,Bij elke berichtenapp die je gebruikt moet je je sowieso afvragen, los van elke crisis: van wie is deze app, en zijn je berichten goed versleuteld?” zegt Rejo Zenger van privacygroep Bits of Freedom. ,,Dat geldt echt niet alleen voor Telegram, maar ook voor bijvoorbeeld een Amerikaanse of Nederlandse app.”

Het bedrijf achter Telegram is gevestigd op de Britse Maagdeneilanden en in Dubai, maar de app werd ontwikkeld door twee van oorsprong Russische programmeurs, de broers Nikolai en Pavel Durov. Deze broers verdienden hun sporen met de oprichting van Vkontakte, een sociale mediasite die erg populair is in Rusland.

Niet meer welkom in Rusland

We schrijven van oorsprong, want Pavel heeft inmiddels drie paspoorten: Russisch, Frans, en net als zijn broer een van Sint Kitts en Nevis, een eilandenrijkje in de Caraïben. Pavel weigerde rond de Russische verkiezingen van 2011 om de overheid te helpen bij het onderdrukken van de politieke oppositie op Vkontakte. Het bedrijf werd kort daarop onder de broers Durov uitgekocht, en in 2013 startten ze Telegram. Ze ontvluchtten in 2014 Rusland na druk vanuit de politie om een vermeend verkeersmisdrijf.

Toen de broers in 2018 weigerden om gebruikersdata vrij te geven, deed Rusland Telegram in de ban. Het bleek echter zo gemakkelijk om dit verbod te omzeilen dat de app sinds 2020 weer gewoon te gebruiken is.

Pavel Durov zou de app voornamelijk uit eigen zak financieren. Tot nog toe zijn de broers er niet in geslaagd om de app winstgevend te maken.

Toch privacyzorgen

,,Ik zou zelf Telegram niet aanraden voor vertrouwelijk gebruik”, zegt Rejo Zenger. ,,De makers van de app hoeven zich niet te schikken naar de Nederlandse wet. Bij een Nederlandse app heb je meer controle over je data.”

Maar hij ziet nog een ander probleem met Telegram: ,,Als je met WhatsApp een bericht stuurt, dan is dat versleuteld: de app zorgt ervoor dat alleen jij en de ontvanger het bericht kunnen lezen. Als iemand je bericht onderschept, dan kunnen ze die niet zomaar lezen.”

Bij Telegram ligt dat anders. ,,Dergelijke end-to-end-versleuteling staat daar niet automatisch aan. Je moet er expliciet bij elke chat weer voor kiezen. Vergeet je dat vinkje te zetten, dan kan iemand onderweg dus zomaar meelezen.”

Risico in oorlogstijd

Zelfs als Rusland momenteel niet in oorlog was, zou Zenger daarom het gebruik van de app voor vertrouwelijke doeleinden niet aanraden. ,,En voor mensen die actief zijn in deze crisis, is er dus nu nog een verhoogd risico.”

Pavel Durov erkende maandag zelf de zorgen rond de berichtenapp. ‘Negen jaar geleden verdedigde ik de persoonlijke data van Oekraïners tegen de Russische overheid - en verloor mijn baan en mijn thuis’, schreef hij op Telegram. ‘Ik zou het zo weer doen.’ Echt concrete beloften deed hij niet.

