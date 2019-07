Historisch succes: Japanse ruimtesonde verzamelt als eerste monsters van asteroïde

Hayabusa2 zette in februari, na een 3,2 miljard kilometer lange en drie jaar en tien maanden durende reis, al voet aan de grond op Ryugu. De asteroïde die in 1999 door astronomen werd ontdekt, bevindt zich in een baan tussen die van de aarde en de planeet Mars. De astronomische zwerfkei is ontstaan tijdens de vorming van ons zonnestelsel. Op een vlak stukje van Ryugu - vernoemd naar een onderwaterpaleis uit een Japanse legende - nam Hayabusa2 al wat stofmonsters, maar slechts een deel van wat men zocht.



De inslag van de impactor moest Hayabusa2 in staat stellen meer materiaal te vergaren. Onder het oppervlak zit gesteente dat niet is blootgesteld aan ruimtestraling of andere invloeden. Voor wetenschappers van grote waarde. Ruimtevaartorganisatie Jaxa laat weten dat Hayabusy2 met succes is geland, een gaatje in Rygugu heeft geschoten en daaruit gruis heeft opgezogen. Daarna is de sonde weer opgestegen van de asteroïde. Daarmee is Japan er als eerste in geslaagd bodemmonsters van een asteroïde te nemen.