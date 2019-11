Hoe een online-boef Bas (15) in de val lokte op Marktplaats

Jongeren zijn steeds vaker het slachtoffer van online-berovers. Opgelicht worden in de digitale wereld waarin ze zijn opgegroeid, voelt voor hen als een afgang, zoals voor Bas*, een 15-jarige jongen uit Breda. Het liefst zwijgt hij over wat hem is overkomen. Maar zijn vader Peter* (56) vindt het belangrijk dat Bas’ verhaal wordt verteld. Hij hoopt dat meer ouders én jongeren gaan praten over oplichting op internet.



Bas zet begin september een merktrui te koop op Marktplaats. Hij wil met de opbrengst nieuwe kleding kopen. Maar zijn actie komt hem duur te staan. Want na een kort app-­contact met een slinkse ‘koper’ van zijn trui raakt Bas al zijn spaargeld kwijt. ,,Een typisch geval van fraude zoals we dat helaas elke dag tegenkomen’’, verzucht woordvoerder Jan-Willem te Gussinklo van Marktplaats.