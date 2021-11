Hoe internetcriminelen steeds jonger én gewelddadiger worden

Internetcriminelen worden steeds jonger en gewelddadiger. Waar jonge criminelen voor corona hun ‘carrière’ vaak startten met auto- of woninginbraken, kiezen ze nu voor online oplichting. In Midden-Nederland stromen inmiddels vijftien aangiftes van cybercrime per dag binnen. ,,Phishing is een ‘instapdelict’ geworden.”

Een harde klap, gevolgd door gekraak. De deur van een rijtjeshuis begeeft het direct, als agenten met kracht op de entree inbeuken. Een schreeuw klinkt, de speciale eenheid maakt zich kenbaar en stormt naar binnen. Daar hebben de ouders nog net tijd om slaap uit hun ogen te wrijven, voordat ze stomverbaasd het tafereel voor hun neus gade slaan.

In hun woning blijkt de kamer van een van hun thuiswonende zoons doelwit te zijn. Hij wordt meegenomen voor verhoor en alle apparatuur op zijn kamer wordt onderworpen aan minutieus onderzoek.

Geen uitzondering

De inval is geen uitzondering: steeds vaker treedt een politiemacht woningen binnen na uitvoerig onderzoek naar de digitale handel en wandel van een van de bewoners. Bij een inval eerder dit jaar leverde dat naast de aanhouding van een 21-jarige verdachte ook grofweg 6000 euro cash, diverse laptops, telefoons, tablets en luxe goederen op. En niet zelden vindt de politie ook nog eens een vuurwapen onder het bed.

Wat onderstreept dat een verdachte deel uitmaakt van een verhardende wereld vol cybercriminelen, die vaak heel goed van elkaar weten waar ze mee bezig zijn.

Tip van de bank

Zoals veel vaker komt ook de inval eerder dit jaar tot stand na een tip van een bank. Een medewerker ziet 400.000 euro aan verdachte transacties langskomen op een particuliere bankrekening en trekt aan de bel. Na uitvoerig onderzoek zijn de transacties terug te voeren naar betalingen die zijn gedaan na het klikken op een frauduleuze link.

Volledig scherm De politie Midden-Nederland kent een ‘digitaal district’: rechercheurs die zich in een nieuw ingerichte vleugel aan de Kroonstraat in Utrecht volledig richten op opsporing van criminaliteit via internet. © Politie

De 21-jarige zou honderden mails en smsjes hebben gestuurd, verwijzend naar een zogenaamd verlopen inschrijving bij WoningNet. Diverse slachtoffers die op de link drukken, zien bedragen van 52 euro en 49 cent tot 20.508 euro en 54 cent van hun rekening verdwijnen.

De man, die zich vrijdag voor de rechter moest verantwoorden, zou verspreid over het land zeker zestien slachtoffers hebben gemaakt en meer dan 40.000 euro buit hebben gemaakt. Hij hoorde drie jaar cel eisen, waarvan een jaar voorwaardelijk en wil het Openbaar Ministerie dat hij bijna 60.000 euro winst en schadevergoeding betaalt.

Opvallende gelijkenissen

De aanhouding van een 17-jarige verdachte vorige maand, vertoont opvallende gelijkenissen: ook hier een verwijzing naar WoningNet, tientallen slachtoffers en zeker tienduizenden euro’s buit. De zaken passen binnen de trend die tactisch rechercheur Ramon en zijn teamchef cybercrime Jeroen dagelijks langs zien komen bij de politie Midden-Nederland. Vaak zijn ze zelf getuige van aanhoudingen als die van de 17- en de 21-jarige, na maanden van uitgebreid onderzoek.

Volledig scherm Cybercrime neemt toe, terwijl autokraken en woninginbraken juist afnemen, vooral onder invloed van corona. © Getty Images

Vroeger vertelden agenten trots over de aanhouding van een autodief na een korte achtervolging. Niet alleen is ‘de kick’ bij een aanhouding van een cybercrimineel voor deze rechercheurs vergelijkbaar. Ook constateren zij dat vooral jonge criminelen hun werkterrein verlegd hebben. En sinds de komst van corona in versneld tempo, met minder auto’s op de weg en veel mensen die thuiswerken.

,,Phishing is een ‘instapdelict’ geworden”, zegt Jeroen. Een vergelijkbare doelgroep die voorheen bijvoorbeeld autokraken pleegde, verstuurt nu een mail- of sms-bom, in de hoop dat zoveel mogelijk mensen op de valse link klikken en zo hun digitale identiteit prijsgeven, met alle gevolgen van dien.

Geen aangifte uit schaamte

Slechts 20 procent van die slachtoffers blijkt na zo’n digitale beroving bereid om aangifte te doen. Uit schaamte (‘wat stom dat ik hier in ben getrapt’) of omdat gedacht wordt dat de daders toch nooit gevonden worden. Maar bij de recherche roepen ze juist op om áltijd aangifte te doen. Want waar in eerste instantie opsporing niet eenvoudig is, kunnen in een langlopend onderzoek na bijvoorbeeld de vondst van een telefoon bij een verdachte, opeens tientallen zaken tegelijk in beeld komen.

Volledig scherm Computerdata op het scherm van een laptop. © ANP

Bovendien is het volgens Jeroen en Ramon een misverstand om te denken dat vooral ouderen slachtoffer worden van computernerds die met een hoodie op achter hun laptop zitten. Het is vooral de groep tussen de 40 en 60 jaar, die vaak online actief is en terloops op een link klinkt. Jeroen: ,,En het zijn echt de boeven die voorheen woninginbraken pleegden, die nu hiervoor kiezen en fulltime met cybercrime bezig zijn. Vaak jongens zonder strafblad, die ook niet schuwen om mensen onder druk te zetten.”

Onderbuikgevoel

Collega Ramon benadrukt alert te blijven en bij een vreemd onderbuikgevoel nooit op een link te klikken. ,,En praat over dit maatschappelijke probleem met elkaar.” Jeroen: ,,Want iedereen krijgt hiermee te maken. Ben je het niet zelf, dan is het wel een kennis die de dupe wordt.” Wat hen zou helpen? ,,Als mensen de exacte link opslaan waar ze op geklikt hebben, daar zien wij vaak al heel veel aan en het helpt als bewijs.”

Groeiend probleem

Dat met cybercrime sprake is van een groeiend probleem blijkt uit de landelijke aangiftecijfers. In 2019 werd 7000 keer aangifte gedaan, een jaar later al twee keer zo vaak en dit jaar staat de teller nu al ruim boven de 20.000 aangiftes. De afdeling van Ramon en Jeroen die fulltime jacht maakt op internetcriminelen groeit daarom snel: in 2018 werkten hier 10 man, 2019 twee keer zoveel, in 2020 40 en volgend jaar al 60.

Ruim de helft van de criminaliteit in Midden-Nederland speelt zich digitaal af. Als eerste van Nederland heeft de eenheid daarom een eigen digitaal politiedistrict. Dat betekent een sectorhoofd met tientallen agenten, die zich volledig focussen op digitale opsporing.

Speuren gebeurt onder meer op sociale media (Instagram en Facebook) en internetfora. Niet alleen fraudeurs en hackers maar ook drugshandelaren worden op de korrel genomen.

