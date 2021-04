Hoe ontloop je algoritmes? ‘Ga niet blind voor eerste Google-resultaten, scrol verder’

Technische Dienst Veel kapotte koptele­foons bij grofvuil, daarom bedachten Dorus en Tom volledig modulaire variant

21 maart Onderweg muziek of podcasts luisteren, we doen het bijna dagelijks. In de trein, op de fiets of tijdens het sporten. Maar bij intensief gebruik gaat er wel eens wat stuk. Al is het maar een klein onderdeel, vaak belandt de koptelefoon dan bij het grofvuil. Zonde, dachten Dorus Galama en Tom Leenders van Gerrard Street. En dus bedachten ze een volledig modulaire koptelefoon. Makkelijk te repareren en daarom bijna geen afval meer. Wij spraken hen voor de rubriek Technische Dienst.