Hoe speel je het best muziek af in je tuin? Deze speakers zijn je geld waard

Muziek afspelen in de tuin, er is op zich weinig aan. De muziekinstallatie die je binnenshuis hebt, kun je immers gewoon naar buiten dragen. Zolang je hem weer naar binnen brengt zodra het begint te regenen, want de meeste luidsprekers - de duurste nog meer dan de goedkoopste - zijn niet zo goed bestand tegen de elementen. Dan heb je nog een elektrische aansluiting of een verlengkabel nodig die idealiter een beetje tegen weer en wind kan. Geen probleem tot nog toe, lijkt ons. Maar hoe krijg je vervolgens muziek uit die luidsprekers? Binnen heb je je speakers misschien aangesloten op je tv, mediaspeler (receiver) of een klassieke stereotoren. Maar die krengen werken meestal niet zo goed buiten of zijn niet handig buiten te krijgen.