Hoeveel stroom verbruiken je smarthome-gadgets?

Steeds meer Nederlanders hebben slimme gadgets in huis, zoals lampen, thermostaten of gordijnen. Sommige daarvan worden verkocht met de belofte je huis energiezuiniger te maken, maar hoeveel stroom verbruiken ze eigenlijk?

De smarthomemarkt groeit maar door: in 2021 hadden volgens marktonderzoeker Multiscope 4,5 miljoen huishoudens één of meerdere met het internet verbonden apparaten in huis. Omgerekend heeft 57 procent van alle huishoudens in Nederland voor 5,2 miljard euro aan slimme producten staan.



De vraag is of die slimme apparaten ook daadwerkelijk slim zijn voor je energierekening. Want ze kunnen wel zuiniger zijn, maar ze staan tegelijk altijd in stand-by en moeten met bluetooth, wifi of andere draadloze protocollen verbinden.

De stroomprijs fluctueert altijd, maar voor dit artikel gaan we uit van een prijs van 23 cent per Kwh. Daarmee kijken we naar het verbruik van slimme speakers, lampen en robotstofzuigers.

Slimme stofzuigers

Waarom zelf stofzuigen als een slim zuigertje voor jou dag in dag uit de vloer kruimel– en stofvrij houdt? We kijken als eerst naar de Roomba j7+, dat door de fabrikant als een soort Tesla onder de robotstofzuigers wordt gepresenteerd. Dit nieuwste model komt met een basisstation waar de robotstofzuiger zijn inhoud leegt in een stofzuigerzak. De Roomba herkent telefoonkabels, sokken en zelfs honden- en kattendrollen, zodat die niet worden opgezogen.

De gemiddelde oplaadtijd in de thuisbasis is drie uur, met een verbruik van 28 watt. Dat komt neer op een verbruik van 30,66 kWh per jaar - zo’n 7 euro. Volledig opgeladen verbruikt de Roomba ongeveer 3,6 watt in de stand-bymodus. Ervan uitgaande dat de Roomba j7+ ongeveer twee uur per dag over een woonkamer doet, blijven er nog 19 uur over in de stand-bymodus wat neerkomt op 24,89 kWh. Hetgeen je nog eens 5,72 euro per jaar kost. In totaal kost de Roomba j7+ robotstofzuiger je dus 12,77 euro per jaar.

Kijken we naar een ‘gewone’ stofzuiger, bijvoorbeeld de Miele Boost CX1 Cat & Dog PowerLine, dan komen we op een vermogen van 890 watt. Stel dat je daarmee gemiddeld 2 uur per week stofzuigt, dan verbruik je daarmee 92,81 kWh hetgeen je 21,35 euro per jaar kost. Al kunnen we voorstellen dat een handstofzuiger soms sneller zijn werk doet dan een robot.

Slimme speakers

Het gebruik van slimme speakers is explosief toegenomen en Sonos is al jaren een van de populairste merken. Kijken we naar de Sonos One wanneer deze muziek, radio of een podcast afspeelt dan is het energieverbruik wat lastiger uit te rekenen, omdat het gebruik van deze speaker logischerwijs flink verschilt per huishouden. Daarbij bepaalt ook de sterkte van het volume hoeveel energie er verbruikt wordt.

Nemen we het gemiddelde verbruik van smartspeakers dat uit verschillende onderzoeken naar voren komt, dan hanteert men een jaarlijks energieverbruik tussen de 12 kWh en 33 kWh. Gemiddeld is dat dus 22,5 kWh wat neerkomt op 5,18 euro per jaar.

Wel weten we exact wat de Sonos One verbruikt wanneer deze in stand-bymodus staat. Deze kent een wattage van 3,4W wat neerkomt op 0,0816 kWh verbruik per dag hetgeen je 6,85 euro per jaar zou kosten. Stel; je hebt drie Sonos One (generatie 2) speakers in je huis dan zou dit je volgens deze berekening 3 x 6,85 euro + 3 x 5,175 euro = 36,07 euro per jaar kosten.

Slimme lampen

Tot slot is daar de slimme verlichting. Lampen die aan- en uitspringen volgens vaste routines zijn populair en het blijft magisch om een speaker te vragen het licht te dimmen. Ook halen veel mensen smartverlichting in huis om sfeer te veranderen en te stoeien met verschillende kleuren

Een gemiddelde led-lamp heeft een vermogen van ongeveer 7W met 700-810 lumen. Dat kost je, omgerekend bij 5 uur branden per dag een kleine 3 euro per jaar. Nemen we de slimme Hue White and Color Ambiance (A19) dan is dit 10W, wat neerkomt op 4,20 euro per jaar.

De lamp gebruikt ook als hij uitstaat stroom, maar dat is in de regel zeer minimaal. Bij Hue-lampen praat je in het ruimste geval van een gemiddelde van 0,15 watt. Je bent daar minder dan 24 cent per jaar aan kwijt - verwaarloosbaar dus.

