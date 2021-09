Holland Casino over legaal online gokken: 'Slimme algoritmen monitoren continu speelgedrag’

Wat voor online spellen gaat Holland Casino aanbieden?

,,De bekende casinospellen die we ook in onze fysieke vestigingen kennen, zoals roulette, blackjack en poker, maar ook binnenkort bingo. We gaan verder een live casino aanbieden, waar je onder begeleiding van een echte dealer online kunt spelen. Dat doen we vanuit een nieuwe studio in onze Scheveningse vestiging. Tenslotte doen we sportweddenschappen. We starten met een basis en gaan langzaam onze producten verder uitbreiden.”