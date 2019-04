Hotelketen Marriott gaat strijd aan met Airbnb in VS en start woningverhuurplatform

Marriott gaat de concurrentiestrijd aan met Airbnb in Amerika. De grootste hotelketen ter wereld begint een eigen woningverhuurplatform. Het nieuwe platform heeft net een succesvolle pilot achter de rug in onder andere Groot-Brittannië.

Na een pilot van een halfjaar in Londen, is de proef uitgebreid naar Parijs, Lissabon en Rome. Volgens de Wall Street Journal worden de plannen voor het nieuwe platform volgende maand al bekend gemaakt. Via een site, Tribute Portfolio Homes, kun je - net als bij Airbnb - zoeken naar particuliere woningen om te overnachten of zelf een woning aanbieden.

130 landen

Marriott heeft hotels van verschillende merken in 130 landen. Onder andere Sheraton, W Hotels en Ritz-Carlton vallen onder de keten.

De hotelketen wil hun nieuwe platform, volgens de Wall Street Journal, in ieder geval op grote schaal uitrollen in de Verenigde Staten. Of de rest van Europa, naast de vier pilot-steden, nog volgt, is niet bekend. In een reactie aan deze site laat een woordvoerder van Marriott weten ‘geen verdere details’ te kunnen geven.

Persoonlijke check-in