Iedereen heeft het over VPN’s, maar wat heb je eraan?

Laten we meteen de spreekwoordelijke olifant in de kamer benoemen: de meeste mensen die een VPN gebruiken, doen dit om toegang te krijgen tot buitenlandse content van streamingdiensten. Er staat bijvoorbeeld een bepaalde serie wel op de Amerikaanse versie van Netflix, maar niet op de Nederlandse. Met een VPN kun je dit omzeilen en een Amerikaanse website laten denken dat jij je in Amerika bevindt.

Een slim trucje, ook al is het misschien niet helemaal chic. Bij de meeste streamingdiensten overtreed je ook de algemene voorwaarden als je dit doet.

Veiliger surfen op openbare netwerken

Een ‘virtual private network’ (VPN) is software voor bijvoorbeeld je laptop of telefoon die zorgt voor een veilige verbinding tussen jouw apparaat en het internet. Deze stuurt jouw data via een veilige verbinding naar een externe zender, vanaf deze zender gaat jouw data weer naar het internet. Hierdoor heb je dus relatief veilig internet.

Dit is handig als je op een open netwerk aan het surfen bent, bijvoorbeeld bij een koffietentje of een treinstation. In theorie is het daar immers mogelijk dat hackers meelezen en persoonlijke informatie zoals je bankgegevens buitmaken.

(Redelijk) anoniem

Door een VPN ben je op internet anoniem. Je IP-adres is niet meer zomaar traceerbaar, hierdoor weet niemand je daadwerkelijke locatie. Daarnaast kun je anoniem dingen downloaden. Met een VPN beschikken advertentienetwerken dus ook niet langer over een profiel van jou. Normaal gesproken wordt er veel informatie over jou verzameld die doorverkocht wordt aan overheden en adverteerders.

Je bent echter zeker niet onkwetsbaar met een VPN. Als je echt anoniem op het web wilt surfen, dan kun je bijvoorbeeld de webbrowser Tor gebruiken. In tegenstelling tot een VPN, stuurt Tor je verkeer via verschillende server-nodes, waardoor dit veel moeilijker te traceren is. Tor wordt beheerd door een non-profitorganisatie en is gratis te downloaden. Sommige VPN-diensten maken zelfs verbinding met Tor via VPN, waardoor dit geheimzinnige systeem makkelijker toegankelijk wordt.

Censuur

In landen zoals China en Turkije worden delen van het internet gecensureerd. Deze landen blokkeren toegang tot verschillende diensten zoals WhatsApp, Google, YouTube en bekende internetproviders. Daar kan het handig zijn een VPN te gebruiken.

Je kan je geografische locatie veranderen en zo toch gebruikmaken van alle onlinediensten waar je dol op bent. Al proberen overheden in dergelijke landen het gebruik van VPN’s te traceren en te blokkeren, waardoor een constant kat-en-muisspel bestaat.

VPN-diensten: gratis of betalen

Er zijn zowel gratis als betalende VPN-diensten. Zij moeten zich houden aan de wetten van het land waar ze officieel gevestigd zijn. Het is belangrijk het privacybeleid van VPN-diensten te lezen en te weten te komen waar het hoofdkantoor van een VPN-bedrijf zit. Je kunt je immers afvragen hoe een gratis VPN zichzelf in leven houdt.

Bij gratis diensten ben je als gebruiker zelf vaak het product. Zo wordt bijvoorbeeld je surfgedrag bijgehouden of krijg je al dan niet ongevraagd advertenties te zien. De kans is groot dat de VPN-aanbieder nog allerlei andere gegevens over jou verzamelt en doorverkoopt aan derden. Een VPN waarvoor je betaalt, is dus in de regel het advies.

