IKEA komt met 3D-geprinte productlijn voor gamers

Een mate van verpersoonlijking is mogelijk bij de producten. In een demovideo is te zien dat bij ieder product in de catalogus de optie customize staat. Klanten kunnen in ieder geval een kort stukje tekst op hun producten zetten. Of de keycaps ook beschreven kunnen worden is niet duidelijk. Die in de video zijn blanco, afgezien van de textuur. Engadget spreekt over de optie om de polssteun op maat te maken via de app.