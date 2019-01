In stijl je behoefte doen op hypermodern smarttoilet

Video De oprolbare tv is al dit jaar op de markt

7 januari Dat het apparaat zou komen wisten we al, maar de kogel is nu echt door de kerk: LG introduceert nog dit jaar een oprolbare tv. De LG Signature televisie is functioneel, komt dit jaar op de markt en heeft een 65 inch OLED-scherm. Het apparaat zou geen nadelen hebben ten opzichte van een ‘normale’ televisie. Dat mag ook wel, want het gaat voor een astronomische prijs over de toonbank.