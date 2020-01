Internet in de ban van deze sneakers: zijn ze zwart of wit?

Wie herinnert zich nog het verhitte debat over The Dress ? In februari 2015 ging die jurk in geen tijd viral omdat de helft van het internet hem als blauw en zwart zag en de andere helft als wit en goud. En opnieuw verdeelt een kledingstuk het internet. Onderwerp van discussie ditmaal? Een paar sneakers van Louis Vuitton.

De post waarmee de bal aan het rollen ging, was de tweet van ene Gino. Hij deelde een foto van een paar Louis Vuitton-sneakers en schreef daarbij: “Twitter, zijn deze sneakers wit of zwart, want ik kan alleen maar wit zien?”

De optische illusie ging meteen viral en verdeelde social mediagebruikers in twee kampen. Zo ziet de ene helft van het internet alleen maar zwarte sneakers, de andere helft witte. ,,Het zijn gewoon zwarte sneakers met witte letters”, schreef iemand. Een andere twitteraar reageerde: ,,Wit is het enige juiste antwoord.” Nog iemand anders voegde eraan toe: ,,Ik kon alleen maar zwarte sneakers zien en kon maar niet begrijpen hoe iemand er witte in zag, maar nu zie ik alleen maar de witte variant en kan ik de zwarte niet meer zien, wtf!”

Meteen deden er ook allerlei theorieën over de bewuste foto de ronde. ,,Het zijn gewoon witte sneakers die gefotografeerd zijn in een donkere kamer, met een flits, waardoor de letters reflecteren” en ,,Ze zijn wit, er is gewoon geen licht in de kamer en er worden letters op gereflecteerd”.

Anderen stelden dan weer dat wat je ziet afhangt van de helderheid van je smartphone. ,,Als je de helderheid van je smartphone aanpast, kan je zien dat ze van kleur veranderen. Hoe helderder, hoe witter de sneakers.” Over welke kleur of effect het nu écht gaat, is momenteel nog niet geweten.

Het debat doet meteen denken aan de internetgekte in 2015 over de kleur van een jurk. Twitter en Facebook ontploften toen met meningen en reacties over The Dress. Het bizarre aan de jurk? Sommigen zagen een blauw-zwarte jurk, terwijl anderen volhielden dat de jurk goud met wit was.