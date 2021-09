iOS 15 verschijnt volgende week voor je iPhone, maar zo installeer je de grote nieuwe update nu al

Tussen al het geweld over nieuwe iPhones, iPads en een Apple Watch kondigde Apple ook de verschijningsdatum voor de grote software-update iOS 15 aan. Deze is vanaf maandag 20 september voor alle ondersteunde toestellen beschikbaar - maar via een omweg kun je hem vandaag al installeren.

Apple brengt jaarlijks grote updates uit voor iOS, iPadOS, tvOS, macOS en watchOS, waarmee hun apparaten worden voorzien van nieuwe functies. Ditmaal wordt in iOS 15 Apples videobelapp FaceTime onder handen genomen, waardoor je bijvoorbeeld samen naar films en series op Apple TV+ kunt kijken.

Ook krijgt de iPhone een nieuwe Focus-optie, waarmee je precies kunt afstellen hoe je telefoon er uitziet op een werkdag of in het weekend. Met een druk op de knap worden berichten van je baas gedempt en is de zakelijke chatapp eventjes nergens te vinden. Wie je een chatbericht probeert te sturen, krijgt te zien dat je even niet gestoord wil worden.

iOS 15 verschijnt op 20 september

Apple brengt zijn grote nieuwe software-updates uit op maandag 20 september. Hoe laat is nog niet bekend, maar doorgaans worden grote iOS-updates ergens rond 19.00 uur beschikbaar gesteld.

Installeren is op maandag vrij simpel: je opent de Instellingen-app, gaat naar ‘Algemeen’ en tikt vervolgens op ‘Software-update’. Is iOS 15 beschikbaar, dan zal daar een downloadknop staan om de update te downloaden.

Kijk wel goed of je telefoon de update installeert. Je hebt een iPhone 6S of nieuwer nodig. En als je vlak na verschijning niets ziet staan, probeer het dan later nog eens. Vaak worden updates stapsgewijs voor iedereen beschikbaar gesteld.

Zo installeer je iOS 15 nu al op je iPhone

Wie niet kan wachten, kan via een omweg nu al iOS 15 op een iPhone installeren. Dat kan via het bètaprogramma van de techreus, waarmee normaliter testversies van iOS worden gedeeld. Apple heeft gisteren de definitieve update voor alle testers uitgebracht, als een soort voorproefje voor iedereen die mee heeft getest.

Open webbrowser Safari of je iPhone en bezoek de website beta.apple.com. Tik op ‘Sign in’ en vul je gebruikersnaam en wachtwoord bij Apple in. Op de hierop volgende pagina tik je op ‘iOS’. Scroll vervolgens naar de link ‘enroll your iOS device’ onder het kopje ‘Get Started’ en klik hier op.

Op de volgende pagina staat een uitlegpagina van Apple, waarbij de techreus adviseert om een backup te maken van je huidige iPhone. Deze stappen kun je volgen als je extra voorzichtig wil zijn. Keer hierna terug naar de site, navigeer naar ‘Install profile’ en tik op ‘Download profile’. Er wordt een speciaal profiel op je iPhone gezet.

Ga vervolgens naar de Instellingen-app op je iPhone. Bovenaan staat als het goed is een snelle link naar de pagina waar je het profiel definitief kunt installeren. Vul je codeslot in en volg de stappen. Herstart hierna de iPhone.

Volgens kun je iOS 15 installeren zoals bij iedere update: ga naar ‘Instellingen’, tik op ‘Algemeen’ en ga naar ‘Software-update’. Als het goed is staat de update voor je klaar.

Wis je profiel weer

Na het installeren van iOS 15 is het verstandig om het gedownloade profiel weer te wissen. Laat je deze staan, dan zal je iPhone proberen om toekomstige testsoftware ook te installeren, die vaak nog volzit met bugs en andere mankementen.

Een profiel wis je in de Instellingen-app, waar je wederom naar ‘Algemeen’ gaat. Daar tik je ditmaal op ‘VPN- en apparaatbeheer’, waar je een lijst met configuratieprofielen vindt. Open degene die begint met ‘iOS 15 en iPadOS 15', waarne je op de grote, rode verwijderknop drukt.

