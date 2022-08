Is een snellader gevaarlijk voor je telefoon?

De meeste telefoons van tegenwoordig kunnen snelladen. Zoals de naam doet vermoeden zit de batterij van je toestel hierdoor sneller vol dan normaal. Heel handig natuurlijk, maar is het niet slecht voor je telefoon?

Binnen dertig, twintig of zelfs tien minuten genoeg stroom om je telefoon een volle dag te kunnen gebruiken: dat is in een notendop hét grote voordeel van snelladen. Je hebt alleen een geschikte smartphone en oplader nodig om de techniek te kunnen gebruiken.

Ieder voordeel heeft zijn nadeel, wordt weleens gezegd. Sommige mensen denken daarom dat snelladen slecht is voor hun telefoon. Dat is niet zo. Het kan je toestel helemaal geen kwaad doen. Waarom? Dat komt door de weloverwogen opbouw van het proces.

Zo werkt snelladen

Het snelladen van een smartphone gaat in twee stappen. De lader komt als een speer uit de startblokken: tijdens de opstartfase neemt je telefoon in korte tijd heel veel stroom op. Binnen tien tot dertig minuten zit je batterij daarom al voor 50 tot 70 procent vol. De precieze snelheid is afhankelijk van je telefoonmodel en welke oplader je gebruikt.

Na de rappe opstartfase schakelt de snellader het tempo terug. Je accu heeft zo even tijd om bij te komen, want de overgebleven batterijprocenten stromen veel langzamer binnen. Dit is een bewuste keuze van telefoonmakers en fabrikanten. Bij (snel) opladen komt immers veel energie (en dus hitte) vrij en telefoonaccu’s kunnen erg slecht tegen temperatuurschommelingen. Bovendien kan warmte in en rondom de batterij gevaarlijke situaties opleveren. Logisch dus dat de afrondende fase gas terugneemt.

Snelladen is qua proces vergelijkbaar met het natmaken van een spons. Wanneer je een droge spons onder de kraan houdt neemt hij gelijk veel water op. Hoe langer je de spons onder de kraan houdt, hoe minder water hij opneemt. Op een gegeven moment zit hij vol en kan er echt niets meer bij.

Iedere druppel extra blijft op het oppervlak liggen: de spons ‘beschermt’ zichzelf door niet te veel water te drinken. Zie hier de tweede, langzamere fase.

Kan mijn telefoon te veel worden opgeladen?

Je hoeft dan ook niet bang te zijn dat een snellader te veel stroom in je telefoon stopt. Moderne smartphoneaccu’s zijn slim genoeg om te weten wanneer de maximale capaciteit bereikt is. Vroeger was dit fabeltje overigens wél waar. Oude telefoons zonder moderne (lithium-ion-)accu kon je namelijk wel degelijk te veel opladen.

Verder is het handig om te weten dat een degelijke snellader nooit meer stroom levert dan je toestel aankan. Kan jouw smartphone bijvoorbeeld maximaal 30 watt vermogen aan, maar heb je een oplader die is begrensd op 50 watt? Dan laat je toestel maximaal 30 watt door. Op die manier voorkomt hij problemen en eventueel gevaarlijke situaties.

