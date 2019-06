iTunes gaat verdwijnen: dit gebeurt er met jouw muziek

Apple maakte deze week bekend dat het iTunes overboord gooit. Het iconische muziek- en mediaprogramma op Mac wordt vervangen door drie aparte apps voor muziek, podcasts en film. Maar wat betekent dat voor jouw muziekcollectie in iTunes? We zetten het voor je op een rijtje.

Na achttien jaar komt iTunes aan z’n einde. Het programma was al langer een doorn in het oog voor veel gebruikers, die zeiden dat het programma onhandig en plomp was geworden. Daarom besliste Apple om de logge app op te splitsen. Binnenkort kan je voor alle media terecht in Apple Music, Apple Podcasts en Apple TV. En ja, daar zal je ook jouw persoonlijke mediabibliotheek terugvinden.

Geen paniek dus: dat iTunes binnenkort van de aardbol verdwijnt, betekent niet dat jouw muziek, films en andere media ook foetsie zijn. Apple zal niets van je persoonlijke verzameling verwijderen. Hieronder alles wat je moet weten over de overstap.

Wanneer stopt iTunes?

Op moment van schrijven kan je iTunes nog gebruiken op Mac. Pas in de volgende versie van het besturingssysteem, macOS Catalina, wordt iTunes geschrapt. Die update is gratis en wordt vanaf dit najaar beschikbaar voor Macs uit 2012 of later.

Blijf je op een oudere versie van macOS werken, dan kan je iTunes blijven gebruiken. Ook op Windows blijft iTunes voorlopig nog actief. Daarom blijven ook de cadeaukaarten van de iTunes Store geldig.

Waar vind ik mijn oude muziek terug?

Van zodra je je Mac updatet, zal je je muziek uit iTunes terugvinden in Apple Music. Dat is zowel het geval voor de liedjes die je hebt aangekocht via iTunes, als de liedjes die je hebt geript of geïmporteerd, volgens CNET.

Je kan in de app ook nieuwe muziek aankopen. De iTunes Store verhuist gewoon mee.

Moet ik betalen voor Apple Music?

Apple Music komt ook met een betalende abonnementsdienst om muziek te streamen, net zoals Spotify. Voor 9,99 euro per maand heb je toegang tot een gigantische muziekbibliotheek, plus je eigen iTunes-bibliotheek.

Belangrijk om te weten: zo’n abonnement is niet nodig om de app te gebruiken. Je kan Apple Music perfect gratis gebruiken om enkel je eigen muziek te luisteren.

Waar vind ik mijn films, series of podcasts terug?

Ook je andere media krijgen een plaatsje in de nieuwe apps. Je films en series zoek je binnenkort op in Apple TV. Ook die app komt met een betalende abonnementsdienst, Apple TV+, die niet verplicht is.

Je podcasts vind je terug in Apple Podcasts.

Hoe moet ik mijn toestellen synchroniseren of bijwerken?

Behalve een mediabibliotheek, was iTunes ook de plaats waar je je Apple-toestellen kon synchroniseren of updaten. Die functie verschuift nu naar de Finder op Mac. De Finder herken je aan het vierkante, lachende icoontje.