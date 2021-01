Jaarwisseling: datarecord netwerk KPN door thuisblijven en vuurwerkverbod

Tussen gisteravond 20.00 uur en vanochtend 4.00 uur (video)belden en appten KPN-klanten voor 248 terabytes, aldus de provider. Piekmoment vormde de eerste vijf minuten na middernacht. Het is grootste toename van het afgelopen decennium en ruim een kwart meer dan vorig jaar, toen het aantal terabytes op 196 bleef steken. KPN wijt de toename aan het vuurwerkverbod, waardoor Nederlanders meer contact met elkaar zochten.

Opvallend was dat het ook op het vaste netwerk van KPN drukker was dan normaal met oud en nieuw. Dat komt volgens het telecombedrijf, omdat de meeste mensen de overgang naar het nieuwe jaar thuis gevierd hebben, nu de horeca dicht is.

Bij Vodafone verstookten mobiele klanten tussen 22.00 uur en 04.00 uur vannacht 185 terabyte aan mobiele data. Dat is 28 procent meer dan bij de jaarwisseling vorig jaar. De toename is minder groot dan een jaar eerder, toen Vodafone liefst 57 procent meer mobiele klantdata verwerkte. Dit is ook volgens deze provider mogelijk te verklaren doordat mensen de nieuwjaarsnacht vooral thuis gevierd hebben.

Minder sms-berichten

Ook Vodafone ziet een fikse piek op het vaste netwerk, in dit geval dat van Ziggo waar het één bedrijf mee vormt. Direct na middernacht was het wifigebruik in Nederlandse huiskamers liefst 55 procent hoger dan vorig jaar. De piek is geen record: dat was zondag 13 december om 15.45 uur tijdens de laatste Formule 1 in Bahrein. Ziggo-klanten zagen toen massaal hoe Max Verstappen de laatste Grand Prix van het Formule 1-seizoen won.

Nieuwjaarswensen worden tegenwoordig steeds meer via WhatsAppberichten afgeleverd, al dan niet in combinatie met filmpjes. Ook bekijken we massaal sociale media en gebruiken we mobiel internet. De afname van sms zet ook dit jaar door. Tijdens deze jaarwisseling werden er tussen 22.00 en 04.00 uur zo’n 1,8 miljoen sms’jes verstuurd, dat waren er een jaar eerder nog 2,4 miljoen. Het aantal telefoontjes daalde licht in vergelijking met vorige jaren. Er werden dit jaar ruim 3,8 miljoen telefoontjes gepleegd, tegen 4,1 miljoen de jaarwisseling hiervoor.

Volgens KPN heeft het eigen netwerk het 'terabyte-bombardement ‘goed doorstaan’. T-Mobile maakt geen cijfers bekend over oud en nieuw.

