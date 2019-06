Je betaalt 17.000 euro voor deze tv, maar daar krijg je wel 33 miljoen pixels voor terug

ReviewHet prijskaartje van de gloednieuwe Sony ZG9 valt op z’n zachts gezegd nogal tegen, maar je krijgt daar wel een televisie voor terug met 8k-resolutie, 85 inch beeldscherm, een uniek audiosysteem en 33 miljoen pixels. Maar is dat wel 17 ruggen waard? Je leest het in deze recensie van Tweakers.

Nu televisies met 4k-resolutie al behoorlijk zijn ingeburgerd, zijn de eerste fabrikanten begonnen met de verkoop van 8k-modellen. Na Sharp en Samsung is ook Sony overgegaan tot de verkoop van televisies met meer dan 33 miljoen afzonderlijke pixels. In deze review bekijken we Sony’s eerste 8k-tv: de ZG9. Sony heeft goed begrepen dat het weinig zin heeft om televisies met bescheiden afmetingen te voorzien van een 8k-paneel, want alleen op grote schermen is het verschil ten opzichte van 4k goed te zien. De ZG9 is dan ook alleen verkrijgbaar in een 85 inch- en een 98 inch-uitvoering.

Volledig scherm Sony ZG9 © Tweakers Naast een heel groot scherm met heel veel pixels heeft de ZG9 ook veel luidsprekers. Bij Sony’s oledtelevisies komt het geluid letterlijk uit het scherm doordat het beeldpaneel in trilling wordt gebracht. Deze constructie is niet mogelijk bij lcd-panelen, zoals bij deze tv, doordat deze uit meer lagen zijn opgebouwd.

Dit maakt de panelen dikker en zwaarder, en daarmee ongeschikt om als luidspreker te worden gebruikt. Om het toch te laten lijken alsof het geluid uit het scherm komt, heeft Sony zowel boven als onder het scherm luidsprekers in de randen aangebracht. Bovendien zijn aan de achterkant de nodige woofers aangebracht voor een stevige laagweergave, die past bij een tv van deze afmetingen.

Groot en opvallend

Sony’s ZG9 is een grote, opvallende televisie die op diverse manieren indruk weet te maken. Allereerst is het 85 inch-scherm flink groter dan dat van de gemiddelde tv. Aangezien de beeldmaat zo’n beetje de belangrijkste eigenschap is als het op de beleving van beeld aankomt, doet deze tv het direct erg goed. Ook de bouwkwaliteit is indrukwekkend; zeker als die zich laat uitdrukken in gewicht, want met zo’n 75 kilogram is deze televisie makkelijk twee keer zo zwaar als andere televisies met deze beeldmaat. Dit gevaarte een trap op tillen moet je dan ook niet willen.

Volledig scherm Afstandsbediening © Tweakers

Wat beeld betreft weet deze televisie eveneens te imponeren, dankzij een enorm hoge maximale helderheid. Hierdoor kun je overdag prima naar hdr-beelden kijken en als je de ruimte verduistert, wordt het beeld alleen maar indrukwekkender. De 8k-resolutie maakt een geweldige detailweergave mogelijk, maar daarvoor mag de kijkafstand niet al te groot zijn. 85 inch-schermen mogen dan flink groter zijn dan de gemiddelde tv, maar voor 8k-begrippen is het geen overdreven grote maat. De scherpte is namelijk te vergelijken met die van een 4k-tv met de halve beeldmaat, in dit geval dus een 42,5 inch-4k-tv.

Geluid

Ook het geluid is imposant dankzij het audiosysteem met niet minder dan zestien luidsprekers. Door de plaatsing van de luidsprekers, in de randen van het scherm, lijkt het of stemmen uit het scherm komen. Ook de laagweergave is krachtig en strak; perfect dus om te genieten van films, series en concerten. Eventueel kun je de weergave naar een nog hoger plan tillen door de ZG9 als centerspeaker te laten fungeren in een surroundopstelling met een av-receiver.

Geen waar voor het geld

Helaas heeft deze tv ook mindere kanten. De interface wordt nog altijd op een lagere resolutie afgebeeld, waardoor deze er niet zo scherp uitziet op het grote scherm. Ook is de vertraging hoog, waardoor het geen prettige tv is om op te gamen. Ook het contrast is zeker voor een tv in deze prijsklasse niet zo best, al staan daar wel prettig goede kijkhoeken tegenover.