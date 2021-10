Je smartphone verzekeren, of zit die al bij je inboedelverzekering?

Iedereen die weleens een smartphone of andere dure gadget kocht, heeft voor dezelfde afweging gestaan: moet ik hem laten verzekeren? Of is dat nieuwe apparaat misschien al verzekerd, zonder dat ik het doorheb?

Wie een inboedelverzekering heeft, is immers al een beetje beschermd tegen schade aan een nieuwe telefoon of laptop. ,,Die verzekering geldt standaard voor alles wat er gebeurt in je huis’’, zegt verzekeringsexpert Bas Knopperts van Independer. ,,Het probleem is dat je telefoons, tablets of laptops vaak mee naar buiten neemt. Schade die buiten je huis ontstaat, wordt dan niet vergoed.”

Wel is het bij sommige inboedelverzekeringen mogelijk om het uit te breiden met een buitenshuisdekking, maar volgens Knopperts doen maar weinig mensen dat. ,,Het is dus zeker niet zo dat je smartphone altijd meeverzekerd is met je inboedelverzekering, dat hangt ervan af of je zo’n extra dekking hebt afgesloten.”

Hoge prijs

Wat de afweging voor een speciale verzekering voor bijvoorbeeld een telefoon zo moeilijk maakt, is dat hij vaak aardig prijzig is. Soms is die verzekering net zo duur als je hele inboedelverzekering. Volgens Knopperts is er een goede reden voor die relatief hoge prijs: het is ook een goede verzekering waar veel onder valt. ,,Er zijn maar weinig beperkingen, je bent vaak heel goed verzekerd.”

,,Je kan hem per ongeluk stuk laten vallen, dan wordt de reparatie vergoed of krijg je een nieuwe, misschien een refurbished model. Hoe dan ook, je komt er altijd goed uit, je gaat er nooit op achteruit.” Dat is ook een verschil met de inboedelverzekering, zegt Knopperts. ,,Daarbij wordt er vaak afschrijving toegepast. Je krijgt dan maar een deel van de nieuwprijs vergoed, afhankelijk van hoe oud de telefoon is. Ze halen er een percentage af, dus moet je zelf geld bijleggen om een nieuwe te kopen.”

Fraude

Knopperts vermoedt dat er wel vaak fraude gepleegd wordt, bijvoorbeeld door mensen die expres hun telefoon kapot gooien als ze een nieuwe willen, of die schade die buitenshuis is ontstaan, toch bij de inboedelverzekering aanmelden. Daar hangen grote risico’s aan. ,,Als ze erachter komen, dan word je als fraudeur aangetekend in een landelijk systeem. Je gaat dan voor al je nieuwe verzekeringen zo vier of vijf keer meer betalen, dan heb je denk ik wel spijt.”

De inboedelverzekering is volgens Knopperts dan ook nooit bedoeld voor gadgets, maar voor zaken als brand- of waterschade en inbraken. ,,Als daar allemaal telefoons op worden geclaimd, dan wordt de premie onbetaalbaar.” Sommige verzekeraars nemen daarom beperkingen op in hun polis voor bijvoorbeeld smartphones. Sla je eigen polis er dus goed op na als je wilt weten of je apparaten zijn meeverzekerd.

Verzekeren of niet?

Terug naar de aparte verzekering voor smartphones of andere gadgets: moet je die nou afsluiten, of niet? ,,Dat is een afweging die je zelf moet maken. Wat kost het, en wat zijn de voorwaarden?”, zegt Joyce Donat van de Consumentenbond. ,,Een algemeen advies hebben we niet, maar je moet jezelf afvragen: als er iets met het apparaat gebeurt, kan ik het dan zelf betalen om het te vervangen of te repareren? Als het antwoord nee is, kun je beter een verzekering afsluiten. Anders kun je misschien ook het geld zelf opzij leggen.”

,,De dekking is wel echt heel goed, maar de premie is niet mals”, zegt ook Knopperts. ,,Ga je dat betalen voor alleen je telefoon? Het is niet eens een heel pakket waar je tablet, laptop, et cetera allemaal bij zitten inbegrepen. Als je voor elk apparaat een aparte verzekering zou afsluiten, dan ga je wel heel veel per maand betalen.”

