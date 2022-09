Journalist werkte drie dagen voor nepdatingsite: ‘Je krijgt telkens een nieuwe klant voor je’

,,Als je refresht, krijg je telkens een nieuwe klant voor je", beschrijft de KRO-NRCV-journalist het werk. Het was aan hem om door te gaan op het gesprek dat andere collega's al voerden. ,,Je krijgt een hele gekke inkijk in iemands persoonlijke leven. Het is al een ongemakkelijk proces, dat daten. Mensen delen hele intieme gegevens. Maar wat ze niet weten is dat er aan de achterkant misschien wel vijf mensen bezig zijn om ze aan de praat te houden.” Belangrijke details worden in logboeken opgeslagen, zodat collega's het gesprek makkelijk kunnen overnemen.



Dat is niet toegestaan. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft duidelijke regels die zeggen dat eerst expliciet toestemming moet worden gevraagd voor iemands gegevens worden opgeslagen. Ook moeten de bedrijven eerlijk zijn over de echtheid van de profielen, als iemand daarom vraagt. Pointer ontdekte dat nieuwe medewerkers die regels niet uitgelegd krijgen. Ze worden zelfs bewust overtreden.