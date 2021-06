Klaar met Pokémon Go? Met deze locatiespelletjes moet je ook naar buiten

Hitgame Pokémon Go wordt nog steeds veel gespeeld, maar na vijf jaar ben je er mogelijk wel eens klaar mee. Geen nood, want met deze toffe locatiespelletjes moet je ook naar buiten.

Ingress Prime

De maker van Pokémon Go, Niantic, doet er alles aan om het succes van zijn game op andere merken toe te passen. Zo kun je nu Harry Potter: Wizards Unite spelen en komen er binnenkort games uit van Transformers, Pikmin en Kolonisten van Catan. Het meest interessante alternatief voor Pokémon Go is nu echter de eerste game van Niantic: Ingress.

Inmiddels omgedoopt tot Ingress Prime, is dit een augmented reality-game over een verborgen wereld waarin twee geheime genootschappen tegen elkaar strijden. Dat doen ze door strategische punten in de wereld te veroveren.

Ingress heeft veel meer een groepsgevoel vergeleken met Pokémon Go, omdat je samen moet werken om een gezamenlijk doel te bereiken: zoveel mogelijk gebieden voor jouw team winnen.

Zombies, Run!

Vond je het lopen in Pokémon Go leuk en wil je juist daar de volgende stap in zetten, dan is Zombies, Run! een goede optie. Met deze game worden je hardloopsessies ineens een stuk spannender. Je verandert in iemand die tijdens de zombie-apocalyps eropuit moet om eten en andere dingen te vinden voor je basiskamp.

De game speel je via audio, zodat je tijdens het rennen niet constant naar je telefoon hoeft te kijken. Via je oortjes hoor welke missie je moet uitvoeren en klinkt er muziek. Zodra je wordt achtervolgd door zombies moet je harder rennen. Op deze manier motiveert de game je om echt door te zetten.

Jurassic World Alive

Dinosaurussen in jouw Nederlandse wijk? Deze gamemakers waren zo druk met de vraag of ze dat konden, dat ze niet nadachten of ze het zouden moeten doen. In deze augmented reality-game hebben dinosauriërs de aarde veroverd. Het is aan jou om dat te stoppen. En hoe vecht je het best tegen dino’s? Met andere dino’s.

In de wereld verzamel je dna, waarmee je zelf dino’s maakt. Dat kunnen ook bijzondere hybrides zijn. Deze monsters zet je vervolgens in tijdens de gevechten. Zowel in de wereld zelf, als tegen andere spelers.

Geocaching

Geocaching is een populaire buitenactiviteit. Het idee is dat je in de app een cache uitzoekt. Dat is een container die ergens buiten is verstopt. Soms krijg je een exacte locatie te zien, maar vaak moet je ook wat meer je best doen om de cache uiteindelijk te vinden. Door de omgeving af te speuren, of door een raadsel op te lossen.

Een cache bestaat meestal uit een klein doosje met een papiertje erin. Op dat papiertje schrijf je jouw naam en de datum. In de app geef je vervolgens aan dat je de cache hebt gevonden.

De hoeveelheid caches die er in de wereld zijn verstopt en de creativiteit waarmee ze zijn gemaakt, is indrukwekkend. Ze leiden je naar plekken waar je anders waarschijnlijk nooit zou komen.

Adventure Lab

Het bedrijf achter Geocaching heeft ook een tweede app: Adventure Lab. Met deze app moet je geen fysieke doosjes zoeken, maar wel verschillende soorten speurtochten uitvoeren. Over heel het land zijn deze speurtochten opgezet. Het idee is dat je van locatie naar locatie wordt gestuurd. Bij elke locatie moet je een vraag beantwoorden waarna je door mag gaan naar de volgende plek.

Het antwoord op de vraag vind je altijd om je heen. Soms op de locatie zelf, maar soms ook onderweg. Je moet dus goed opletten, waardoor je de omgeving op een hele andere manier gaat bekijken. In steden en dorpen krijg je per locatie vaak uitleg over de geschiedenis, terwijl je in de natuur soms volledige verhaallijnen volgt over mythische wezens.

