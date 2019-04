Klanten Ziggo getroffen door storing

Beste Koop Goedkoop of duurkoop: smartpho­nes onder de 300 euro getest

6 april Een smartphone is anno 2019 natuurlijk onmisbaar, maar we willen niet allemaal duizend euro uitgeven voor een top-exemplaar van Samsung of Apple. Om die reden nemen we vandaag een kijkje naar de G-serie van Motorola. Dat zijn telefoons die bekend staan om hun uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, maar geldt dat ook voor de nieuwste modellen uit die serie? Hardware.Info bekeek de Moto G7 en Moto G7 Plus.