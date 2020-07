KPN en T-Mobile zetten 5G-netwerk aan

Dat zowel KPN als T-Mobile nu met 5G komt is geen toeval. Beide telecombedrijven wilden een gunstige uitkomst van de 5G-veiling afwachten. Nadat de veilinguitkomsten dinsdag bekend zijn geworden en ze allebei voldoende bandbreedte wisten te bemachtigen, stonden alle seinen op groen.

KPN meldde het nieuws vanmorgen als eerste, maar T-Mobile volgde meteen. Het nieuwe, snelle mobiele internet van KPN zal vanaf dinsdag in grote delen van de Randstad en in Eindhoven beschikbaar zijn. Daarmee beschikt de helft van de KPN-klanten over 5G-dekking. Bedoeling is dat er volgend jaar echt landelijke dekking is. KPN is momenteel bezig om zijn mobiele netwerk in heel Nederland te vernieuwen. Een mega-operatie die volgend jaar is voltooid.

In welke regio's T-Mobile 5G aanbiedt, wordt binnenkort bekendgemaakt. Op 28 april liet Vodafone al weten per direct 5G aan te bieden. Eind deze maand moet er landelijke dekking zijn.

Net als Vodafone zetten KPN en T-Mobile de bestaande 4G-banden in voor 5G. De eigenlijke 5G-frequenties komen pas later beschikbaar. Dinsdag werd de uitkomst van de eerste 5G-veiling bekend. Zowel KPN en T-Mobile als Vodafone wisten een flink aantal vergunningen te bemachtigen op de 700, 1400 en 2100 Mhz-band. In 2022 volgt nog de veiling voor de 3,5 Ghz-band, die wereldwijd voor 5G gebruikt gaat worden.

Nanoseconden

KPN en T-Mobile mogen hun klanten dan wel supersnel 5G beloven, de meesten hebben er nog weinig aan. Hoogstens duizenden tot maximaal enkele tienduizenden Nederlanders bezitten momenteel een toestel dat 5G aankan.

Met 5G, de nieuwe generatie mobiel internet, wordt draadloos internet niet alleen veel sneller, maar ook stabieler. Bovendien is er nauwelijks vertraging meer. Een actie zorgt in nanoseconden voor een reactie, ook duizenden kilometers ver. De capaciteit is daarnaast veel groter. Dat maakt het internet of things mogelijk, waarbij miljoenen apparaten 24/7 met elkaar zijn verbonden en ook operaties op afstand en zelfrijdende auto's mogelijk zijn.

Volledig scherm Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) en directeur-hoofdinspecteur Agentschap Telecom, Angeline van Dijk, dinsdag bij de persconferentie over de uitkomsten van de 5G-veiling. © ANP

‘Eindeloze mogelijkheden’

,,Dit is het begin van een nieuw tijdperk met nieuwe mogelijkheden op het gebied van connectiviteit en mobiel internet”, zegt Søren Abildgaard, baas van T-Mobile Nederland. ,,Van onbeperkte verbinding en communicatie tussen mensen, systemen en apparaten. Onze klanten kunnen vanaf dinsdag eindelijk gaan starten met het verkennen van de eindeloze mogelijkheden van 5G.”

Ook KPN-ceo Joost Farwerck is content. ,,Wat bijzonder is, is dat wij zakelijke klanten en ondernemers speciale diensten op 5G aanbieden. Diensten waarmee je bijvoorbeeld drones zelfstandig inspecties kan laten doen op bedrijfsterreinen of waarmee hulpdiensten, zoals de ambulance, sneller op de bestemming kunnen komen.” Volgens Farwerck is de echte winst van 5G dat de technologie niet alleen ménsen verbindt, zoals bij 4G, maar de hele maatschappij. ,,Dat is cruciaal, want zo blijft Nederland digitale koploper.