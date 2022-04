'Lieverd' van Ziggo bedolven onder complimenten na trol-gesprek met Hans Teeuwen

klantenserviceEen doordeweekse werkdag is voor een telefoniste van VodafoneZiggo uitgelopen op een wel heel bijzondere ervaring. De medewerkster van de klantenservice kreeg afgelopen week niemand minder dan Hans Teeuwen aan de telefoon. De cabaretier zag zijn kans om de vrouw in het ootje te nemen. VodafoneZiggo is bekend met het uitgelekte gesprek en zegt trots te zijn op de werknemer.

Vanonder een bloemetjes-bedovertrek en met een volgepropt broodje tonijn in zijn mond doet Hans Teeuwen blijken alsof hij zich geen enkele raad meer weet met zijn tv-abonnement. ,,Ik ervaar het soms als beklemmend en soms als een warme omhelzing, daar laveer ik tussen. Ik weet soms niet zo goed hoe ik me moet verhouden tot mijn abonnement”, beklaagt de Brabantse cabaretier zich bij de Ziggo-medewerkster, die ongetwijfeld zal denken wie zij nou toch weer aan de telefoon getroffen heeft.

‘Lieverd’

Er zijn voor Teeuwen momenten dat hij met een lach op zijn gezicht over zijn Ziggo-abonnement kan vertellen tegen zijn vrienden, maar ook dat hij zich schaamt en zich terugtrekt op het toilet. ,,Snap je wat ik bedoel?”, vraagt hij, waarop er aan de andere kant een aarzelende ‘ja’ klinkt. Wat volgt is een volstrekt onnavolgbaar gesprek, waarin Teeuwen minutenlang quasi-intelligent oreert over de zin van het leven en over metaforen die uiteraard voor geen meter kloppen. ,,Dat noemen we de urge, zoals de Spanjaarden zeggen.”

De Brabantse komiek raaskalt nog even verder en zegt bijvoorbeeld dat hij zijn wereldbeeld kan verruimen door wat zenders uit Albanië of Kazachstan te nemen. De Ziggo-vrouw neemt het verzoek serieus in behandeling. ,,Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik die niet uit mijn hoofd weet. Ik weet wel dat wij wat dingen met Hindi en Turks doen”, reageert ze. Vervolgens komt er nog een grote filmheld van Teeuwen voorbij: Bud Spencer, een Italiaanse filmacteur die vooral in de jaren zeventig furore maakte in spaghettiwesterns. ,,Hij sloeg met zijn vuist bovenop iemand zijn hoofd. Buitengewoon effect als aanvalsmethode”, aldus Teeuwen. De vrouw, die door de komiek liefkozend ‘lieverd’ wordt genoemd, kan haar lach niet inhouden.

Complimenten voor vrouw

Het gesprek wordt persoonlijker van aard als Teeuwen vraagt of de vrouw hobby’s heeft. Wanneer ze zegt dat ze daar geen tijd voor heeft vanwege de opvoeding van twee jonge kinderen, schudt de komiek weer een belachelijk verhaal uit zijn mouw. ,,Mijn dochter van 8 heeft laatst iemand die kwam collecteren voor een goed doel met een stok in het oog geslagen. Ik hoorde haar roepen: artsen zonder grenzen, my ass! Toen zag ik een bezemstel liggen en een man die zijn handen voor zijn ogen hield. Heb toen toch duidelijk tegen haar gezegd: dit kun je niet maken.”

De medewerkster biedt aan het einde van het tamelijk chaotische nog een gratis zenderpakket cadeau aan. ,,Ik weet niet wat ik hoor”, reageert Teeuwen cynisch. ,,Films zijn mijn lust en leven mijn leven. There you fucking go, now you are talking my language, baby!” Uit het gesprek wordt niet duidelijk of de vrouw stiekem weet met wie ze aan de telefoon te maken heeft. Op sociale media wordt ze in elk geval in de hemel geprezen vanwege haar engelengeduld, compassie en humor. ,,Ik zou bijna bij Ziggo blijven met zo’n lieve service-medewerkster”, klinkt het onder meer.

Reactie VodafoneZiggo

Haar werkgever VodafoneZiggo is bekend met het fragment, dat op Dumpert en YouTube massaal bekeken wordt. ,,We zijn trots op alle klantenservicemedewerkers die zich elke dag inzetten om onze klanten te helpen. Veel lof voor deze Ziggo-medewerker in het bijzonder”, meldt een woordvoerder. ,,Dit geeft maar weer aan dat je nooit weet wie je aan de lijn krijgt en je van alle markten thuis moet zijn in dit mooie en interessante beroep. Wellicht zelfs interessant lesmateriaal voor trainingsdoeleinden.”

