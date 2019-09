LIVE: Apple kondigt naast ‘goedkope’ iPhone 11 ook Pro-versie aan

Tim Cook kondigde de iPhone 11 aan. Het nieuwe toestel wordt in zes (!) kleuren gelanceerd met een vernieuwde camera. Dit is het ‘goedkope’ model. Even later werden de premium-modellen aangekondigd. De camera in de iPhone 11 heeft een vernieuwde groothoeklens en een nieuwe behuizing en moet ook weten te imponeren in situaties met weinig licht. Dat gaan we zelf natuurlijk ook nog testen. Ander uniek dingetje aan de iPhone 11: je kan slow motion selfie's maken.



Meteen na deze aankondiging werd de iPhone 11 Pro, die opvalt door de ietwat vreemde cameramodule achterop het toestel, getoond aan de wereld. De iPhone 11 Pro lanceert in vier kleuren in twee versies: de reguliere en de Max. Het scherm is beter, er zit een snellere chip in en vanzelfsprekend is de camera weer geüpdatet. Daarnaast is de accuduur beter: je houdt het vier uur langer vol in vergelijking met de vorige versie.



De camera moet een revolutie teweeg brengen, aldus Apple. Met een nieuwe gigantische ultrawijde-camera moet er meer te zien zijn in elke foto. Reden genoeg voor Apple om professionele fotografen te laten spelen met het toestel. Het resultaat: prachtige foto's die niet onder doen voor professionele camera-apparatuur. Ook AI-technologie moet foto's nog beter in beeld brengen. Een ding is in ieder geval duidelijk: Apple blijft zich volledig inzetten op de thuisfotograaf.



De goedkope iPhone 11 kost zo’n 699 dollar voor het goedkoopste model. De prijs voor de Pro ligt rond de 1000 dollar voor het goedkoopste model. Ze liggen op 20 september in de winkel.