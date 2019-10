Man tapt 3.000 euro elektriciteit per maand illegaal af om bitcoincomputers te laten draaien

De feiten dateren al van 2017 maar kwamen vrijdagmorgen voor de Belgische rechtbank. ,,Het was een ploeg van een netbeheerder die tijdens een routineonderhoud in het gebouw de ontdekking deed. Ze legden de hoofdschakelaar van de elektriciteit af maar hoorden boven nog elektrische apparaten draaien. Een volledige kamer bleek uitgerust met zware computers om bitcoin te mijnen”, sprak de procureur op het proces.

Extreem elektriciteitsverbruik

,,Maar het elektriciteitsverbruik van de computers is gigantisch. Daarom is het mijnen van bitcoins in België niet meer rendabel vanwege de hoge elektriciteitskosten. De verdachte installeerde een schakelaar van liefst 160 ampère om de computers draaiende te houden, terwijl dat voor een gewoon gebouw een schakelaar van 40 ampère is. Het elektriciteitsverbruik was dan ook extreem hoog. De Belgische politie berekende dat hij voor 3.000 euro stroom per maand aftapte”, ging de procureur verder.