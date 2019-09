Mario Kart eindelijk speelbaar op iOS en Android

Facebook haalt tijdens verkiezin­gen VS geen berichten van politici weg

5:38 Facebook gaat geen berichten van politici weghalen of blokkeren. Het bedrijf zegt dat het niet de scheidsrechter wil zijn van wat toegestane uitspraken zijn in de politieke arena. Dat heeft topman Nick Clegg gezegd in een toespraak in Washington waarin het bedrijf inging op de voorbereidingen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020.