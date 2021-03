Martijn Koning: Instagram verwijderde mijn account

Dit gebeurt er als Google een liedje letterlijk vertaalt

11 maart Niet ‘The dead of a rock ‘n roll star’ maar ‘de dood van een provocateur’. Hoe klinken Engelse hits letterlijk vertaalt via Google Translate in het Nederlands of andersom? Het Amsterdamse stel Bert Dijkstra (57) en Vivian Ronden (46) maakten er hun ‘derde carrière’ van. Hun eerste single Vanavond is gebaseerd op Ce Soir van Golden Earring. En Barry Hay? Die zingt zelf ook mee.