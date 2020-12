Mastercard en Visa blokkeren betalingen op Pornhub om misbruikaantijgingen

Onderzoek van Mastercard heeft uitgewezen dat via Pornhub.com inderdaad onwettig beeldmateriaal is verspreid, waarmee de interne regels van de creditcardmaatschappij zijn geschonden. ,,We hebben de financiële instellingen die de site met ons netwerk verbinden opdracht gegeven betalingen niet te accepteren.” Mastercard onderzoekt ook of op andere sites waarvoor het betalingen faciliteert illegale video's staan. Bij branchegenoot Visa loopt nog een eigen onderzoek, maar meldt betalingen op Pornhub niet te accepteren zolang er geen uitsluiting over de kwestie is.