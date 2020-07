MediaMarkt levert iMacs voor paar euro, klanten weigeren bij te betalen

Sommige kopers willen de iMacs niet terugsturen omdat ze al zijn geleverd en de koopovereenkomst in hun ogen definitief is. Juridisch adviesbureau Aliter Melius staat een aantal van hen bij. In e-mails die het ANP heeft ingezien staat dat MediaMarkt minstens in één geval een incassobureau wil inschakelen.

Volgens Omroep Brabant kocht een van de consumenten drie iMacs in één keer. MediaMarkt eist nu 6500 euro van de koper. Maar dat weigert hij omdat de winkel de bestelling niet heeft geannuleerd en zelfs al geleverd heeft.

Mediamarkt laat in een reactie weten dat het aantal iMacs dat met de foute prijs is verkocht op twee handen te tellen is. ,,Zodra we erachter kwamen dat de prijs niet klopte, hebben we contact gezocht met de kopers. Met bijna iedereen konden we tot een oplossing komen want ook de klanten begrepen dat dit te mooi was om waar te zijn”, aldus een woordvoerder van de winkelketen.

Hoogslaper

In 2017 hoefde Leen Bakker een hoogslaper die per ongeluk op de website voor 24 euro werd aangeboden, niet voor die prijs te leveren. De hoogslaper, die normaal gesproken 319 euro kost, werd door een fout met meer dan 90 procent korting aangeboden. Leen Bakker annuleerde al die orders.

Sommige klanten die daardoor naast een goedkope hoogslaper grepen, stapten naar de rechter. Die vond dat er redelijkerwijs niet van uit mochten gaan dat de getoonde prijs de juiste was. Daarom hoeft Leen Bakker de bedden niet alsnog voor 24 euro te leveren, zoals de ‘gedupeerden’ hadden geëist.

,,Een belangrijk verschil is dat de computers in dit geval ook echt geleverd zijn. Om hoeveel computers het precies gaat, weten we nog niet. Maar een stuk of tien mensen hebben zich nu al bij ons gemeld”, laat een van de juristen van Aliter Melius weten aan Omroep Brabant.

