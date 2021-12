Meerderheid Amerikanen wantrouwt Facebook, maar blijft platform trouw

Het zojuist gepubliceerde onderzoek werd gedaan door The Washington Post en de George Mason University Schar School in Virginia. Veel Amerikanen blijven niettemin hartstochtelijk sociale media gebruiken, waarbij Facebook favoriet is. Toch vindt bijna twee derde (64 procent) dat de Amerikaanse overheid meer zou moeten doen om grote technologiebedrijven in toom te houden.

Uit het representatieve onderzoek - onder 1122 willekeurig gekozen internetgebruikers in heel het land - blijkt dat de meeste Amerikanen zeer wantrouwend zijn geworden over de vraag of de verschillende internetgiganten op verantwoorde wijze omgaan met hun persoonlijke informatie en met gegevens over hun online activiteiten. Wat dat betreft vertrouwt 72 procent van de internetgebruikers Facebook ‘weinig’ of zelfs ‘helemaal niet’.



Ongeveer zestig procent wantrouwt TikTok en Instagram, terwijl een kleine meerderheid WhatsApp en YouTube wantrouwt. Google, Apple en Microsoft krijgen hier gemengde cijfers, terwijl Amazon licht positief scoort met 53 procent vertrouwen. Daarbij moet worden vermeld dat Amazon-oprichter Jeff Bezos tegenwoordig eigenaar is van The Washington Post, zo meldt de krant netjes.

Volgens het onderzoek probeert bijna 80 procent van de Amerikaanse internetgebruikers inmiddels ‘zuinig’ te zijn met de persoonlijke gegevens die ze met de internetgiganten delen. Een meerderheid van 57 procent zegt uit voorzorg de privacy-instellingen op websites te hebben gewijzigd, de helft heeft de instellingen op hun eigen telefoon of apps aangepast. 56 procent zegt dat ze hun webgeschiedenis hebben verwijderd, 39 procent dat ze hun browserinstellingen hebben veranderd en 37 procent dat ze een privébrowserinstelling gebruiken als de ‘incognito modus’.

Positief

Slechts 10 procent van de Amerikanen denkt dat Facebook een positieve impact heeft op de samenleving, terwijl 56 procent meent dat het een negatieve impact heeft - 33 procent denkt dat de impact positief noch negatief is.

Volgens de krant is misschien ‘de meest alarmerende verdenking’ - die overigens door veel bedrijven wordt verworpen - dat internetgiganten ‘altijd meeluisteren’. 70 procent van de Amerikanen vermoedt dat ze dagelijks via hun telefoon worden bespioneerd. ,,Mijn telefoon luistert”, zei Gabriela Adame Torrace tegen de onderzoekers. Ze herinnert zich dat ze haar man had verteld dat ze naar Disneyland wilde, toen Facebook opende en een advertentie voor Disneyland-passen zag verschijnen. ,,Van alles waar ik over praat, weet ik automatisch dat ik die advertenties op Facebook zal zien.”



De in Zuid-Californië woonachtige Gabriela maakt zich echter de meeste zorgen over hoe sociale media mensen in ‘filterbubbels’ duwen, waar ze dus mensen zien en horen die al denken zoals zij. Torrace denkt dat de internetbedrijven dit aanjagen uit commercieel belang.

Beter imago

Bedrijven die goederen of diensten rechtstreeks aan mensen verkopen, zoals Apple en Amazon, zouden een beter imago hebben. Er is minder mysterie over hoe ze geld verdienen aan klanten, en er is niet zo’n grote barrière tussen de organisaties en de individuen die ze betalen, aldus de onderzoekers.



Bij een soortgelijk onderzoek in 2012 dacht 59 procent van de ondervraagden dat internetbedrijven misbruik maakten van het verzamelen van persoonlijke informatie van gebruikers. Nu denkt 73 procent er zo over. ,,Ze denken dat vrij ondernemerschap betekent: ‘Ik kan alles doen wat ik wil, wanneer ik maar wil’”, verwoordt Ken Dorsch, een 76-jarige pensionado uit Tulsa het heersende gevoel.

Veel gebruikers zeggen dat ze wel weg willen bij het gewantrouwde Facebook maar ook dat ze geen alternatief hebben. Omdat ze anders veel contacten verliezen die wél op Facebook blijven. Het feit dat mensen doorgaan met Facebook betekent niet per se dat ze het leuk vinden, aldus Jack Goldstone, directeur van het Center for the Study of Social Change, Institutions and Policy aan de Schar School of Policy and Government. Hem valt op dat het wantrouwen naar ‘Big Tech’ een van de weinige dingen is die Republikeinen samenbrengt. ,,Ook al hebben ze verschillende redenen om een ​​hekel aan de bedrijven en hun beleid te hebben.”

