Megaupload-oprichter Kim Dotcom mag worden uitgeleverd aan VS

Dotcom (geboren als Kim Schmitz) probeert samen met drie medeverdachten, onder wie de Zwollenaar Bram van der Kolk, al sinds 2012 te voorkomen dat hij wordt uitgeleverd. In dat jaar deed de Nieuw-Zeelandse politie een inval in Dotcoms huis in de stad Auckland.



Het Nieuw-Zeelandse Hooggerechtshof zette woensdag een streep door een uitspraak van het Hof van Beroep, dat eerder had geoordeeld dat er sprake was van een procedurefout. Wel krijgen de vier nog een keer de kans om hun uitlevering aan te vechten. Kim is momenteel thuis bij zijn familie, in afwachting van ‘vereiste’ toekomstige hoorzittingen. Dat is te lezen in een verklaring die Dotcom deelt op Twitter.

Verklaring

Dotcom noemt de beslissing van het Hooggerechtshof op Twitter ‘een vat vol tegenstrijdigheden’. ,,Dit is een politieke zaak geweest”, aldus de verklaring van advocaat Mansfeld, namens Dotcom. ,,De Amerikaanse autoriteiten hebben geprobeerd om de heer Dotcom te dwarsbomen toen hij de aanklacht met een betekenisvolle en feitelijke verdediging weerlegde.”



Zijn Nederlandse ex-collega Van Der Kolk reageert vol onbegrip op het nieuws. ‘Ik ben klaar met het lezen van het oordeel’, schrijft hij op Twitter. ‘Als techneut zijn er zoveel dingen die ik graag zou willen zeggen en waar ik hele sterke gevoelens over heb, maar dat is helaas iets voor een andere keer. Ondertussen zullen we hard blijven werken en bijdragen aan de digitale economie van Nieuw-Zeeland.’

Witwassen en fraude

De Amerikaanse autoriteiten willen de vier mannen vervolgen in verband met de voormalige website Megaupload, die in 2012 op last van de FBI werd gesloten na een veroordeling voor internetpiraterij.



Megaupload wordt er in de Verenigde Staten van beschuldigd voor minstens 500 miljoen dollar aan auteursrechten te hebben geschonden, door illegale verspreiding van bestanden te faciliteren en aan te moedigen. Op de website konden gebruikers bijvoorbeeld muziek, spellen en films verspreiden. Hiermee zou Dotcom miljoenen hebben verdiend. Het viertal wordt onder meer verdacht van witwassen, fraude en auteursrechtschending.

Miljard bezoekers

Volgens de oprichters zelf hebben een miljard mensen de Megaupload-site bezocht, voordat die op zwart ging. Dagelijks zou de site 50 miljoen bezoekers hebben getrokken, waardoor hij naar verluidt destijds goed was voor 4 procent van het wereldwijde internetverkeer. Kim Dotcom liet in 2016 weten dat hij Megaupload opnieuw wilde lanceren, maar dat is er tot nu toe niet van gekomen.



Een lokale rechtbank besliste in 2015 dat het viertal uitgeleverd kon worden aan de Verenigde Staten, waarna de uitspraak in februari 2017 werd bevestigd door het High Court in Auckland. Dotcom liet toen weten in actie te komen. ,,We zijn nu naar drie rechtbanken geweest met elk een andere juridische analyse - waarvan één zelfs dacht dat er helemaal geen inbreuken op het auteursrecht waren", zei hij hier toen over. ,,We zullen naar het hooggerechtshof van Nieuw-Zeeland stappen.”

