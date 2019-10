‘Mensen noemen hun robotstofzuiger het vaakst Rosie’

Een robot die alles voor je in huis doet. Het is een beeld dat door film en populaire media al tijden wordt voorgespiegeld, maar waarbij een echte doorbraak nog niet heeft plaatsgevonden. Een product dat wel in de buurt komt is de robotstofzuiger van Roomba. Deze site had de mogelijkheid om te praten met Colin Angle, de man achter de maker van de Roomba, dat al 29 jaar actief is in deze markt.

Angle is niet de gladde Amerikaanse CEO zoals we die kennen van tv, hij is meer een typische techneut die met zijn ideeën de meest succesvolle robot voor in huis op de markt heeft gezet. ,,Ik ben anders, toen ik nog klein was speelde ik met Lego maar maakte ik geen mooie constructies. Ik verzon eerder een katapult om dingen stuk te maken.‘’

Met zijn technische inslag kwam hij op de bekende technische universiteit MIT in Boston terecht en raakte geïnspireerd door MSE-6, het kleine robotje uit Star Wars. Dat kan ik wel maken, dacht hij en zo werd het idee geboren een thuisrobot te ontwikkelen

Mijnenjagers en slimme poppen

Hij ontwikkelde tal van verschillende robots, bijvoorbeeld mijnenjagers: de mogelijkheid om een ruimte te verkennen vind je vandaag de dag nog terug in de nieuwste robots van dit merk. Ook maakte hij voor speelgoedbedrijf Hasbro een slimme pop met gezichtsuitdrukkingen, maar de doorontwikkeling was te duur voor het speelgoedbedrijf.

,,Het idee van een stofzuigrobot kwam niet van ons. Er werd ons gevraagd: jullie ontwikkelen robots, maar maken ze ook de vloer schoon? We gingen dus aan de slag met het ontwikkelen. Ik deed vervolgens met mijn collega’s een stemming om een naam voor het apparaat te bedenken. We kwamen uit op CyberSuck, ik ben nu eigenlijk wel blij dat we daarvoor niet gekozen hebben. Uiteindelijk betaalde ik een bureau zestienduizend dollar om op een betere naam te komen. Zo kwamen met Room, maar dat was niet voldoende, dus kwam er ‘ba’ bij. Net als de dans. Zo’n achtduizend dollar per letter dus‘’

,,In sommige landen is het zelfs een woord geworden. In Japan kun je ‘Roombable’ meubels kopen, meubels die goed bereikbaar zijn voor de Roomba.‘’

Het ontwerp van een Roomba is wel een beetje saai, hoe komt dat?

,,Mensen kopen een stofzuigrobot als een serieus apparaat. Het is opvallend dat 50% van de mensen die een Roomba kopen, een man is. Dat is meer dan bij gewone stofzuigers, daar is de overgrote meerderheid vrouw. Het is ook opvallend dat veel mensen het apparaat een naam geven. Rosie, naar voorbeeld van de tekenfilmserie Jetsons is het populairst. De mijne heb ik Roswell genoemd. Als je bij het begin van het aankoopproces vraagt of mensen het een naam geven, dan ontkennen ze dat, maar na een tijdje wordt het een onderdeel van het huis.

Dat zie je ook op een andere manier. Als ze kapot gaan willen, mensen niet dat we ze omwisselen, ze willen liever een ambulance die hun kapotte digitale huisvriend komt repareren. We spelen daar op in in de app: je kunt hem een naam geven en krijgt ook een verjaardags-notificatie.”