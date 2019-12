‘Mensen staan minder te trappelen om voor Facebook en Google te werken’

HubSpot, vorig jaar 16de, is nu de populairste werkgever. Het softwarebedrijf wordt gevolgd door consultant Bain & Company en door DocuSign, dat elektronische handtekeningen maakt.



Op Glassdoor kunnen werknemers en zelfs sollicitanten hun mening geven over hun werkgever. Zo worden het sollicitatieproces, de salarisnormen en andere werkgerelateerde onderwerpen uitgebreid besproken en gerecenseerd. Veel jobhoppers maken gebruik van de website om bijvoorbeeld meer te weten te komen over het te verwachten salaris.



Er is ook kritiek op de website. Zo zouden werkgevers in het verleden hun mensen hebben aangespoord om positieve recensies achter te laten. Hetzelfde zou zijn gebeurd bij mensen die helemaal niet bij het bedrijf in kwestie werkten. Glassdoor zegt aan de kwaliteit te werken door alle recensies, die overigens anoniem zijn, handmatig te controleren.