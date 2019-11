Met 40.000 fans op bezoek in het ‘koninkrijk van de nerds’

Update 'Regerings­lei­ders en journalis­ten bespio­neerd via lek in WhatsApp’

31 oktober Hoge regerings- en legerfunctionarissen in meerdere landen zijn bespioneerd via een gat in de beveiliging van WhatsApp. Het zou gaan om zeker 1400 mensen uit minstens twintig landen over de hele wereld. Bronnen rond het onderzoek dat WhatsApp zelf doet, hebben dat gezegd tegen persbureau Reuters.