Met deze draadloze speakers heb je overal in huis geluid

Met een set multiroom speakers, of wifi speakers, heb je verschillende luidsprekers in huis die samen op één systeem zitten. Zo kan je in diverse ruimtes dezelfde muziek afspelen, of net niet, afhankelijk van de noden van het moment. We gingen op zoek naar de beste speakers per prijscategorie.

Budget: Harman Kardon Citation

Volledig scherm De twee recentste Citation-speakers, pas voorgesteld tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas. © Harman Kardon

Meteen een waarschuwing: als je netwerkaudio in huis wilt, betaal je daar per definitie een stevige prijs voor. Het Amerikaanse merk Harman Kardon doet weliswaar hard zijn best om relatief budgetvriendelijk te blijven. Het eind 2018 voorgestelde Citation-gamma is voorzien van een hip design en kreeg ook toegang tot de Google Assistant. Dat wil dus zeggen dat je je luidsprekers ook via spraak kan aansturen.

Het geluid is krachtig, volgens gebruikers zelfs uitstekend. De effectieve prijs hangt af van de opstelling die je kiest: voor een enkele speaker betaal je € 150-170, maar er is bijvoorbeeld ook een set van twee torenspeakers met de al niet meer zo malse prijs van € 2.000.

Middenklasse: Sonos

Volledig scherm Het gamma van marktleider Sonos. © Sonos

De pionier op gebied van netwerkaudio is het Amerikaanse Sonos. Het bedrijf kwam aanvankelijk onder de aandacht met een reeks basisstations, waarmee je een netwerk kon aanleggen tussen speakers van veelal andere merken die je in huis had. De afgelopen tien jaar ontpopte het zich tot een breed audiomerk met een resolute focus op netwerkgebruik.

Het blijft trouwens de grote leider in de categorie: ongeveer 76 procent van alle netwerkaudioproducten in huis draagt het Sonos-label, aldus diverse marktonderzoeken. Het assortiment is behoorlijk breed, gaande van monospeakers over stereospeakers tot soundbars, waarmee je zelf je systeem naar wens kan uitbouwen. Spotgoedkoop is het allemaal niet: voor de kleinste monospeaker leg je al € 200 neer, en dat loopt op tot meer dan € 500.

High-end: B&W Formation

Volledig scherm Het gamma van Bowers & Wilkins, de recentste uitdager in netwerkaudio. © Bowers & Wilkins

De Britse fabrikant Bowers & Wilkins maakt zéér luxueuze luidsprekers voor audiofielen, met als absolute topper de Nautilus-speakers. Die kosten per stuk - hou je vast - € 32.000! De afgelopen tien jaar breidde B&W zijn assortiment gelukkig ook wel uit met audioproducten die iets bereikbaarder zijn voor de gewone portemonnee.