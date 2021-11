Met deze gadgets kun je digitaal schrijven met een 'echte’ pen

In de evolutie van het schrift komt na de ganzenveer en de ballpoint de stylus: het pennetje waarmee je niet op papier, maar op een scherm schrijft. Tot afschuw van Apple-topman Steve Jobs: ,,God gaf ons al tien stylussen. Laten we er niet nog eentje uitvinden’’, gruwelde hij. Over de doden niets dan goeds, maar hier zat Jobs er faliekant naast. Het toetsenbord mag inmiddels machtiger zijn dan het zwaard, het ouderwetse schrijven met pen en papier is in enkele opzichten onovertroffen.