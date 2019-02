Met deze gametelefoons heb je geen spelcomputer meer nodig

Beste koopGamen op een mobiele telefoon is ongelooflijk populair geworden de afgelopen jaren. Of dat nou om volledige rondes van Fortnite gaat of een simpel puzzelspel op Facebook gaat, alles is mogelijk. Maar het kan altijd beter. Tweakers keek naar drie telefoons die krachtig genoeg zijn om als mobiele spelcomputers te gebruiken.

Er zijn in het verleden al vaker game-smartphones uitgekomen, maar die waren niet allemaal heel bijzonder of onderscheidend ten opzichte van reguliere smartphones in het hogere segment. Zo heeft een Samsung Galaxy S-telefoon ook een gamemodus, om maar wat te noemen. De eerste Razer Phone was een opvallende gamesmartphone, vooral omdat hij een scherm had met een twee keer zo hoge verversingssnelheid als bijna alle andere smartphones. Een hoge verversingssnelheid betekent een bijzonder soepel scherm.

Toen vorig jaar de Razer Phone 2 uitkwam, en iets eerder ook de Asus Republic of Gamers Phone en de relatief goedkope Xiaomi Black Shark-gametelefoon, leek het ons interessant om deze tegenover elkaar te zetten.

We kijken in deze review naar alle aspecten van deze telefoons waar we normaal ook naar zouden kijken, maar daarnaast richten we ons natuurlijk op specifieke game-capaciteiten. Die geven deze telefoons namelijk hun bestaansrecht. Want dat hebben ze… Toch?

Beperkte doelgroep

Het is maar net de vraag of je, zelfs als je regelmatig een game speelt, een gamesmartphone moet aanschaffen. De meerwaarde zit onder meer in de accessoires en gamemodi met hogere snelheden. Ook een vapor chamber kan in de praktijk zorgen voor betere koeling en betere prestaties. Toch zijn gamesmartphones niet de enige met goede koeling, gamefuncties en ondersteuning voor een controller hier en daar, dus je kunt er je vraagtekens bij zetten of een gametelefoon veel meerwaarde heeft.

Volledig scherm Xiaomi Black Shark © Tweakers Er zijn genoeg goede smartphones met een supersnelle chip waar je meer dan prima op kunt gamen. Een hogere verversingsfrequentie van het scherm zien we wel voornamelijk alleen op gamesmartphones terug. Er zijn dus wel redenen te vinden om voor een gamesmartphone te kiezen, maar vermoedelijk hebben we het over een vrij beperkte doelgroep. De keuze is immers beperkt, waardoor een telefoon maar net bij je moet passen op vlakken die niet direct met gamen te maken hebben. Een onderdeel als de camera is bij deze telefoons bijvoorbeeld niet van het niveau van de concurrentie.

Los daarvan is de conclusie en het verhaal van deze vergelijking eigenlijk vrij eenvoudig. De Xiaomi Black Shark is de vreemde eend in de bijt, want hij heeft aanmerkelijk minder game-instellingen en -features dan de andere twee toestellen. Zo heeft hij geen scherm met verhoogde verversingsfrequentie, hogere resolutie of oled-technologie. Dingen als draadloos laden en een goede camera heeft hij ook al niet. Toch biedt hij veel voor wat hij kost, zoals een snelle chip, een prima accuduur en natuurlijk alsnog wel wat features die handig zijn voor gamers. Hoewel de prijskwaliteitverhouding dus goed is, wint de Black Shark hier natuurlijk niet de titel beste gamesmartphone mee.

Als geld geen rol zou spelen, dan gaat de strijd tussen de ROG Phone en de Razer Phone 2. Die strijd is echter snel gestreden, want de ROG Phone wint het met overtuiging. Hij heeft uitgebreidere game-instellingen, er zijn veel accessoires voor verkrijgbaar en hij heeft de betere haptische (trillingen - red.) feedback. Dan hebben we het nog niet eens over het feit dat hij een mooier oled-scherm heeft, een betere camera en in de praktijk een langere accuduur. Wel moet je het meest neertellen voor het apparaat.

Volledig scherm Razer Phone © Tweakers De Razer Phone 2 heeft wel een hogere verversingsfrequentie van het scherm dan de ROG Phone, wat in principe ook zorgt voor een soepelere game-ervaring. Bovendien zijn de luidsprekers beter dan die van de ROG Phone, heeft hij een betere waterdichtheidsgraad en heeft hij als enige gamesmartphone uit deze vergelijker draadloos laden. Dat weegt echter niet op tegen de dingen die de ROG Phone er tegenover zet. Vooral ook omdat de camera en accuduur van de Razer Phone 2 onder de maat zijn voor een telefoon in deze prijsklasse.