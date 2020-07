Met deze smartphones maak je de mooiste zomerfoto's

OnePlus 8 (vanaf € 665)

Volledig scherm OnePlus 8 Pro. © OnePlus

De OnePlus 8 Pro heeft het hele pakket aan camera’s die je momenteel vindt bij alle high-end smartphones: groothoek-, ultragroothoek- en telecamera. Leuke extra is de kleurencamera.

De ‘gewone’ OnePlus 8 moet het helaas stellen zonder telelens, al komt een ultragroothoekcamera in de praktijk toch meer van pas. Een macrocamera kán een interessante toevoeging zijn, maar dan had het wel wat meer moeten zijn dan de nogal karige twee megapixel.

Als de lichtomstandigheden goed zijn, dan kan je aardig goede foto’s nemen met zowel de OnePlus 8 als de Pro. Idem in de portretmodus. De Pro laat door zijn grotere sensor wel nog meer detail zien, en heeft een betere macrocamera.

Samsung Galaxy S20 (vanaf € 850)

Volledig scherm De Galaxy S20. © Samsung

Er zijn diverse redenen waarom mensen dure - lees: over de 1000 euro - smartphones kopen, maar de verwachting is dan sowieso dat de camera goed en veelzijdig is. Maar ook onder die magische grens van 1.000 vind je smartphones met goeie camera’s, zoals de Galaxy S20-smartphones. Het verschil tussen de S20 en S20+ is bijvoorbeeld minimaal. De S20+ heeft alleen een zogeheten time-of-flightsensor - een extra dieptecamera - in zijn voordeel.

Toch zijn er vrijwel geen kwaliteitsverschillen tussen de portretfoto’s van de S20 en S20+. De lichtopbrengst van de primaire camera in de Galaxy S20(+) is erop vooruitgegaan ten opzichte van die van voorganger Galaxy S10. De primaire camera van de S20 Ultra kent een andere aanpak. De sensor is nog een slag groter en heeft daarnaast veel meer megapixels: 108. Het idee van de 108 megapixels is niet om foto’s met een enorme resolutie te maken: het gaat vooral om lekker veel licht per pixel.

De telelens van de S20(+) heeft ongeveer een even grote sensor als de primaire camera, maar met 64 megapixels. Samsung ziet de betere telecamera van de Galaxy S20 Ultra als de grote troef van dat model. De ultragroothoekcamera van de S20(+) is identiek aan die van de S20 Ultra.

Oppo Find X2 Pro (€ 945)

Volledig scherm De Oppo Find X2 Pro. © Oppo

Oppo’s dure topmodel is op verschillende fronten indrukwekkend. Het scherm heeft een uitstekende helderheid, is perfect gekalibreerd en kan 120Hz weergeven bij de maximale resolutie. Op die punten scoort het toestel uitstekend. Als jij je in je keuze voor een smartphone laat leiden door het scherm, dan moet je ook fan zijn van die gebogen schermranden.

Het camera-eiland van het toestel biedt ook veel moois. De primaire camera met grote sensor presteert erg goed bij weinig licht. De telelens met 5x optische zoom levert scherpe plaatjes af. Ook inzoomen naar 10x levert nog aardige foto’s op. Je kunt nog verdergaan, tot 60 pixels, maar dat resulteert in een pixelbrij.

Oppo gebruikt voor de ultragroothoekcamera een relatief grote sensor en daardoor presteert die bij weinig licht beter dan andere smartphones. De beeldhoek van de lens in de Find X2 Pro is wel een stuk kleiner. Wat hardware betreft is de Find X2 Pro een toestel dat in deze prijsklasse thuishoort, maar wat camerasoftware betreft heeft Oppo nog werk te verzetten. Misschien brengt een software-update daar binnenkort beterschap?

Huawei P40 Pro (vanaf € 859)

Volledig scherm De P40 Pro. © Huawei

In de Huawei P40 Pro vind je een van de beste camera’s die je momenteel in een smartphone kan vinden. Die voorsprong heeft het Chinese merk al sinds de P30 Pro (lancering vorig jaar): die had een relatief grote sensor en bood meer lichtopbrengst. Dat werkte goed, dus het is logisch dat Huawei dat opnieuw integreerde in de P40 Pro.

De primaire sensor is nog een beetje groter geworden, wat meer lichtopbrengst en minder ruis geeft. Ook bij de breedbeeld- of ultragroothoekstand valt direct op hoeveel meer detail de P40 Pro laat zien. Tot slot vinden we ook de nieuwe, minder drukke camera-interface een stap vooruit.

Apple iPhone 11 (vanaf € 758)

Volledig scherm De iPhone 11 © Apple

Bij de iPhone 11 was de camera een van de belangrijkste verbeteringen ten opzichte van de voorgaande generatie. De Pro-smartphones hebben allemaal een camera met telelens, maar nieuw op alle drie toestellen in de reeks (iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max) is de camera met ultragroothoeklens.

Het schakelen tussen de diverse camera’s gaat vanaf nu soepeler dan ooit; het beeld staat stil tijdens het schakelen, het lijkt wel alsof je door dezelfde lens blijft kijken.

De iPhones kregen nu eindelijk ook een nachtmodus - het werd tijd, want ook hier liepen ze achter op de rest van het peloton. Een handige nieuwe functie in de camera-app is dat je foto’s van de primaire camera achteraf opnieuw kunt uitsnijden om de compositie te wijzigen. Dat gebeurt met informatie van de ultragroothoeklens.

Cameragewijs zit het verschil tussen de gewone iPhone 11 en de Pro in de toevoeging van een telelens bij de laatste. De fotografische kwaliteit van de primaire lens en ultragroothoeklens zijn wel volledig gelijk aan die van de Pro-toestellen.