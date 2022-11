Met deze tips vind je op Black Friday de beste smartphone voor jou

De een koopt pas een nieuwe smartphone als de oude kapot is, de ander heeft er graag eentje met de nieuwste snufjes. Met Black Friday zijn er dit jaar wederom veel telefoons in de aanbieding, maar welke smartphone past het best bij jou?

Je hebt al voor een paar honderd euro een telefoon, die alles kan wat je vandaag de dag nodig hebt. Maar wil je een soepelere gebruikservaring, dan kom je al snel in een luxer segment terecht.

Voor minder dan 200 euro heb je een basistelefoon, je betaalt tussen de 200 en 500 euro voor een middenklasser en bij 500 euro bereik je de high-end-markt. Leg je 1000 euro neer, dan mag je een absoluut topmodel verwachten. Die prijzen gaan met Black Friday iets omlaag, maar dit is wel de basislijn om rekening mee te houden.

Bedenk goed hoeveel je wil betalen voor je nieuwe smartphone. Een vouwtelefoon is al gauw 1500 euro en ook een iPhone zal je niet vinden voor een paar honderd euro.

De grootte van een smartphone

Wil je een telefoon die in je zak past, of liever een hybride toestel met een scherm bijna zo groot als een tablet? Het is afhankelijk van je eigen voorkeur hoe groot een telefoon moet zijn.

Sommigen willen graag alle letters van het toetsenbord bereiken als ze de smartphone in één hand houden, anderen willen juist een flinke batterij zodat het toestel lang meegaat. Er zijn smartphones in alle groottes beschikbaar.

Android of iOS?

Het grootste verschil is of je kiest voor het besturingssysteem Android van Google of iOS van Apple. Geef iemand die altijd een iPhone gebruikt een Samsung-telefoon en die persoon zal niet goed weten hoe de besturing werkt en vice versa.

Je kunt overstappen van het ene naar het andere besturingssysteem, maar de kans is groot dat je blijft bij wat je kent. Niet alleen omdat je dan precies weet hoe alles werkt, maar ook omdat je daardoor makkelijker gegevens, contacten en berichten kunt overzetten naar je nieuwe telefoon.

Kijk hoeveel opslag je wil

Controleer bij de aanschaf van een nieuwe smartphone of het toestel genoeg opslagruimte heeft. Hoe meer gigabytes (GB), hoe meer foto’s, documenten en apps je kwijt kunt. Hoeveel opslagruimte je nodig hebt is heel persoonlijk en het best kun je even in het instellingenmenu van je huidige telefoon kijken hoeveel ruimte je nu gebruikt.

Verwar de opslagruimte van de telefoon niet met het werkgeheugen (RAM). Dit is een kleine hoeveelheid supersnel geheugen, bijvoorbeeld 4GB, 8GB of 12GB, waarin de telefoon apps opslaat die je recent hebt geopend. Meer werkgeheugen betekent dat het schakelen tussen apps sneller verloopt, omdat de telefoon dan meer recente apps kan bewaren in het werkgeheugen in plaats van ze weer opnieuw te moeten openen.

Een snelle processor

Ook belangrijk is de gebruikte system-on-a-chip (SOC). Dit is de belangrijkste processor in je smartphone: die bepaalt hoe snel apps en games worden uitgevoerd. In de SOC zit ook het onderdeel dat zorgt voor de verbinding met wifi, 4G- of 5G-netwerken.

Staar je hier niet blind op, want ook basis-smartphones zijn snel genoeg voor simpele apps zoals Facebook of YouTube. Een snelle SOC is vooral van belang als je graag 3D-games speelt op je smartphone, zoals Fortnite of Call of Duty.

Camera’s

Een goede camera is ook belangrijk: smartphones hebben ervoor gezorgd dat bijna niemand nog een simpele fotocamera thuis heeft. Let wel op hoe de telefoon foto’s maakt met weinig licht (‘s nachts bijvoorbeeld), want daaraan zie je hoe goed de camera echt is.

Bij camera’s gaat het niet altijd om de hoeveelheid, maar meer om het aantal megapixels, de grootte van de beeldsensor, hoeveel licht de lens doorlaat en hoe de software in de telefoon hiermee omgaat. Kijk ook naar opties zoals een groothoeklens (om in één keer een hele groep mensen op de foto te zetten), zoomfuncties (om iets van veraf dichtbij te halen) en de videomogelijkheden.’

Werken je oordopjes?

Als je vorige telefoon een 3,5mm-audiopoort heeft, dan heb je waarschijnlijk geen draadloze oordopjes, terwijl je die wel nodig hebt bij de meeste telefoons van nu. Die komen namelijk vaak niet meer met die handige 3,5mm-aansluiting.

Die oordopjes zijn wel iets duurder, waardoor dit zeker een item is om in het achterhoofd te houden als je je nieuwe telefoon uitzoekt. Denk daarbij ook aan andere accessoires, zoals een draadloze oplader, Chromecast of een smartwatch: werken die wel met de telefoon die je op het oog hebt?

Een lange batterijduur

Het is erg handig als een batterij groot is, want dat betekent vaak een langere batterijduur. Dat hangt wel samen met hoe je je smartphone gebruikt. Ben je bijvoorbeeld iemand die vaak lange tijd weg is van zijn telefoon, dan zal de batterij veel langer meegaan dan wanneer je hem constant gebruikt om mails te checken en te beantwoorden.

De batterijgrootte wordt aangegeven met mAh: voor 4.000 mAh mag je verwachten dat de smartphone een dag meegaat en voor 5.000 mAh zelfs wel anderhalve dag, ervan uitgaande dat je het apparaat veel gebruikt en altijd online bent.