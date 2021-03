Met dit slimme horloge raken psychiatrische patiënten niet meer spoorloos vermist

,,Onze zoon Salim raakte tientallen keren vermist tijdens zijn uitstapjes naar de stad of het strand”, vertelt de Haagse vader Martin van der Weg. ,,Het is vooraf niet te zeggen waardoor hij ontregeld raakt. Maar als het gebeurt en hij verdwijnt van de radar, dan is het zoeken naar een speld in een hooiberg. Op verschillende plekken in Nederland is hij weer teruggevonden, psychotisch en verwaarloosd. Toen hij twee weken vermist raakte, wisten we als familie: dit moet en kan anders.”