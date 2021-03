Met dit speciale meetinstrument vliegen ‘relaxte’ BMX’ers van het startblok af

Technische Dienst Hoe vind je dat ene kapotte zonnepa­neel tussen duizenden exemplaren?

28 februari Zonne-energie is niet meer weg te denken uit ons leven. Grote zonneparken leveren stroom voor miljoenen huishoudens. Het onderhoud van die parken is een behoorlijke klus. Vind maar eens dat ene kapotte zonnepaneel tussen al die duizenden exemplaren. Dankzij de kunstmatige intelligentie (AI) van het Delftse bedrijf Birds.ai is een defect zo gespot. Camiel Verschoor vertelt erover in de rubriek Technische Dienst.