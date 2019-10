Microsoft gaat (weer) mobiel met uitklapbare smartphone met twee schermen

Wat de telefoon precies allemaal kan, is nog niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de Surface Duo op besturingssysteem Android van rivaal Google zal draaien. Dat is opvallend, want dat heeft Microsoft altijd geweigerd.

Het is de eerste smartphone van Microsoft sinds de release van de Lumia 650 in 2016. Ten tijde van de overname van Nokia’s telefoontak bracht de Finse fabrikant onder de naam Nokia X al Android-telefoons uit, maar zonder Googlediensten. Het is de eerste keer dat er een mobiel apparaat verschijnt in de Surface-lijn van Microsoft.

Surface Neo

De tablet is te combineren met een compact bluetooth-toetsenbord dat op een van de twee schermen te leggen is om het apparaat als laptop met tactiel keyboard te kunnen gebruiken. Daarbij kan het onderliggende scherm als trackpad dienen of als tweede scherm, voor toepassingen als video of voor visuele toetsenbordopties zoals emoji‘s of gifjes. De bevestiging is magnetisch en ook is het toetsenbord magnetisch aan de achterkant weg te stoppen. Verder is er een dunne stylus aanwezig, die is magnetisch aan de achterkant te bevestigen.